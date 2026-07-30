Tekstiilikuituyritykseen loikkasi uusi teknologiapomo ValmetistaSpinnova on nimittänyt Sampo Immosen teknologiajohtajaksi ja johtoryhmänsä jäseneksi.
Sampo Immonen on nimitetty puukuidusta tekstiilejä valmistavan Spinnovan teknologiajohtajaksi ja yrityksen johtoryhmän jäseneksi, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.
Immonen siirtyy tehtävään Valmetilta, jossa hän on vastannut paperi- ja kartonki-liiketoimintalinjan tutkimus- ja kehitystoiminnasta.
Teknologiajohtajana hän vastaa Spinnovan teknologian teollisen mittakaavan suorituskyvystä, tehokkuudesta ja kannattavuudesta
Aiemmin teknologiajohtajana toiminut Juha Salmela jatkaa Spinnovan johtoryhmässä teknologiastrategiasta ja innovaatioista vastaavana johtajana.Artikkelin aiheet
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