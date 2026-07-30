Tekstiilikuituyritykseen loikkasi uusi teknologiapomo Valmetista Spinnova on nimittänyt Sampo Immosen teknologiajohtajaksi ja johtoryhmänsä jäseneksi.

Jaa Kuuntele

Spinnovan kehittää tekstiilikuituteknologiaa. Kuva: Spinnova

Metsä | Metsäteollisuus Jussi Vehkala

Sampo Immonen on nimitetty puukuidusta tekstiilejä valmistavan Spinnovan teknologiajohtajaksi ja yrityksen johtoryhmän jäseneksi, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Immonen siirtyy tehtävään Valmetilta, jossa hän on vastannut paperi- ja kartonki-liiketoimintalinjan tutkimus- ja kehitystoiminnasta.

Teknologiajohtajana hän vastaa Spinnovan teknologian teollisen mittakaavan suorituskyvystä, tehokkuudesta ja kannattavuudesta

Aiemmin teknologiajohtajana toiminut Juha Salmela jatkaa Spinnovan johtoryhmässä teknologiastrategiasta ja innovaatioista vastaavana johtajana.