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Mika Piiroinen aloitti valkoposkihanhien suojametsästyksen viime viikolla. Seurana 4-vuotias labradorinnoutaja Ruuti.

Ensimmäiset kokemukset valkoposkihanhien suojametsästyksestä eivät ole rohkaisevia – ”Ei ole ratkaisu hanhiongelmaan”

Suojametsästyksellä yritetään ehkäistä maatalousvahinkoja, joita valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet vuosittain neljän miljoonan euron edestä.
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Maatalous|Maatalous
28.9.202619:00
Eija Vallinheimo
Lue artikkelin tiivistelmä
  • Pohjois-Karjalassa alkoi valkoposkihanhien suojametsästys, mutta määräyksiä pidetään sekavina ja käytännön toteutus vaikeana.
  • Metsästys sallittu vain pelloilla, joissa on korjaamatonta satoa, mikä rajoittaa toimintoja.
  • Mika Piiroinen ja Timo Leskinen kommentoivat metsästyksen rajoituksia ja vaikutuksia vahinkoihin.
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