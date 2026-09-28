Ensimmäiset kokemukset valkoposkihanhien suojametsästyksestä eivät ole rohkaisevia – ”Ei ole ratkaisu hanhiongelmaan”
Suojametsästyksellä yritetään ehkäistä maatalousvahinkoja, joita valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet vuosittain neljän miljoonan euron edestä.
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- Pohjois-Karjalassa alkoi valkoposkihanhien suojametsästys, mutta määräyksiä pidetään sekavina ja käytännön toteutus vaikeana.
- Metsästys sallittu vain pelloilla, joissa on korjaamatonta satoa, mikä rajoittaa toimintoja.
- Mika Piiroinen ja Timo Leskinen kommentoivat metsästyksen rajoituksia ja vaikutuksia vahinkoihin.
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