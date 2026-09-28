Tiistain sateiden jälkeen sää poutaantuu – yöt kylmenevätMaan pohjoisosassa vettä voi sataa suurimmillaan yli 20 mm tiistain aikana. Korkeapaine vahvistuu sateiden jälkipuolella ja selkeinä öinä hallat ja yöpakkaset yleistyvät.
Tiistain vastaisen yön ja tiistaipäivän aikana sadealue kulkee Suomen yli itään. Runsaimpia sateita ennustetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin korkeudelle, jossa vettä voi sataa 10–20 millimetriä. Maan eteläosassa ja Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi.
Tiistaina päivällä sää poutaantuu ja selkenee sadealueen jälkipuolella lännestä alkaen. Samalla korkeapaine vahvistuu ja viikon keskivaiheilla on tiedossa poutaista säätä koko maahan. Enimmäkseen on myös aurinkoista, mutta öiset sumut voivat näkyä paikoin runsaampana pilvisyytenä päiväaikaan.
Sään selkiintyessä ja poutaantuessa yölämpötilat alkavat laskea. Keskiviikon vastaisena yönä hallaa esiintyy laajalti maan eteläisiä osia lukuun ottamatta ja torstain vastaisena yönä yöpakkasten todennäköisyys kasvaa maan pohjoisosassa. Hallaa taas voi esiintyä silloin maan eteläosassa asti.
Muuten lähipäivinä päivälämpötila vaihtelee pitkälti 10 ja 18 asteen välillä.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
Tästä pääset MT:n sääpalveluun.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat