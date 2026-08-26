Euroopan komissio on antanut väitetiedoksiannon osana UPM:n ja Sappin suunnitteleman yhteisyrityksen yrityskauppavalvontaa, kerrotaan UPM:n tiedotteessa.

Väitetiedoksiannossa komissio on esittänyt tarkempia tietoja alustavista huolenaiheistaan. Yhtiö kertoo tarkastelevansa väitetiedoksiantoa huolellisesti yhdessä Sappin kanssa ja vastaa siihen aikanaan. Tiedotteessa ei kerrota, mitä komission huolet tarkemmin ottaen koskevat.

UPM uskoo pystyvänsä vastaamaan komission huoliin. Yhtiön mukaan yhteisyritys on tarpeellinen, jotta graafisen paperin saatavuus Euroopassa voidaan turvata ja alan kilpailukykyä vahvistaa. UPM jatkaa vuoropuhelua komission kanssa.