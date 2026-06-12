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Metsä
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Erä
12.6.2026
13:56
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
lyijyammusten rajoittaminen
Euroopan komissio
Reach-komitea
metsästys
ampumaurheilu
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