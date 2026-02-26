Kummastusta herättävästä halkohäkkyrästä tuli näyttävä tilataideteosPaikkasidonnainen installaatio Mutkalammin tuulipuistossa Kalajoella kuvaa energiamurrosta.
MT:n toimittaja ja kuvaaja ihmettelivät viime keväänä Kannuksentien varressa Kalajoen Raution kylässä sijaitsevaa valtavaa metallikehikkoa, johon oli pinottu polttopuita. Halkohäkkyrä paljastui keskeneräiseksi taideteokseksi.
Nyt teos on valmis. Kyseessä on taiteilijatyöparin Petteri Nisusen ja Tommi Grönlundin suunnittelema paikkasidonnainen installaatio 94 m³/h, joka kuvaa energiamurrosta. Sen tilasi tuulivoimayhtiö Neoen vuonna 2023.
Mutkalammin tuulipuiston keskimääräinen energiantuotanto tunnissa vastaa 94 mottia koivuhalkoja, joista muodostuu yli 60 metriä pitkä ja kolme metriä korkea halkopino.
Teos on rakennettu kuumasinkitystä teräksestä, koivuhaloista ja led-valaisimista.
Nisusen mukaan teoksen lähtökohtana olivat sijoituspaikan herättämät mielleyhtymät maa- ja ympäristötaiteen perinteisiin, vihreää teknologiaa edustava tuulivoimapuisto sekä tuulimyllyjen eleetön, esteettinen muotokieli.
”Polttopuu on suomalaisille hyvin tuttu materiaali, ja halkomotin sisältämä energiamäärä on monelle helppo hahmottaa”, taiteilija selvittää tiedotteessa.
“Kevyen rakenteen varaan lähes metrin korkeuteen maasta nostettu kokonaisuus vaikuttaa kaukaa katsottuna levitoivan ilmassa. Öiseen aikaan teos valaistaan takaapäin, jolloin se hahmottuu siluettimaisena, vain halkojen välistä siilautuvan valon päästessä läpi”, Nisunen kuvailee teoksen ilmaisua.
Mutkalammin tuulivoimapuiston noin 30 vuoden elinkaaren aikana teoksen puumateriaali harmaantuu ja sammaloituu, mutta säilyy osana ympäristöä, tiedotteessa kerrotaan.
”Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja iloisia siitä, että teos on saanut paikallisesti innostuneen vastaanoton”, Neoenin Suomen-maajohtajan Jerri Loikkanen kommentoi.
Mutkalammin tuulipuisto on 404 megawatin kokonaistehollaan yksi Suomen suurimmista tuulipuistoista. Se sijaitsee Kokkolan, Kalajoen ja Kannuksen alueella. Mutkalammin tuulipuistossa on 69 tuulivoimalaa, joiden pyyhkäisykorkeus on 220 metriä.Artikkelin aiheet
