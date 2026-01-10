Lukijalta: Ennallistamisen tavoitteena on korjata ihmistoiminnan vaikutuksia, ei estää luonnon omaa kehitystä Se, että hoito vaatii jatkuvia toimia, kertoo ongelmien syvyydestä, ei ennallistamisen mielettömyydestä, kirjoittaa Anna Jaakola.

Suo ennallistamisen jälkeen. Kuvituskuva. Kuva: Timo Heikkala

Mielipide | Politiikka Lukijalta Anna Jaakola

Seppo Vuokko kuvaa mielipidekirjoituksessaan (MT 31.12.) ennallistamista ekologisesti heikkona ja taloudellisesti perusteettomana unelmana. Tämä antaa virheellisen kuvan siitä, mitä ennallistamisella tarkoitetaan.

Ennallistamisen tavoitteena ei ole palauttaa ekosysteemiä täsmällisesti menneeseen tilaan, vaan palauttaa luonnon toiminnallisuutta ja prosesseja, jotka ihmistoiminta on katkaissut. Soiden kuivuminen, jokien patoaminen ja elinympäristöjen yksipuolistuminen eivät ole luonnon omia kehityskulkuja, vaan seurausta ihmisen toiminnasta.

Myös lintuvesien hoito perustuu tähän lähtökohtaan. Kyse ei ole lintuharrastajien mielivallasta, vaan vastauksesta ihmisen aiheuttamaan rehevöitymiseen ja elinympäristöjen köyhtymiseen. Se, että hoito vaatii jatkuvia toimia, kertoo ongelmien syvyydestä, ei ennallistamisen mielettömyydestä.

Ennallistaminen pyrkii siis korjaamaan ihmisen toiminnan vaikutuksia, eikä estämään luonnon omaa kehitystä.

Ennallistamisen hyödyt realisoituvat usein vasta pitkällä aikavälillä.

Väite ennallistamisen taloudellisten hyötyjen kuvitteellisuudesta sivuuttaa tutkimusnäytön. Soiden ennallistaminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vesistökuormitusta, jokien vapauttaminen parantaa kalakantoja ja tulvasuojelua.

Vuokko perustelee kantaansa myös väitteellä, että jos ennallistaminen olisi taloudellisesti kannattavaa, ”kaiken maailman Elon Muskit” olisivat jo sijoittaneet siihen miljardeja. Vertaus ontuu. Ennallistamisen hyödyt ovat yhteiskunnallisia, eivät yksittäisen sijoittajan voittoja, minkä vuoksi niitä ei voi verrata riskisijoituksiin.

Lisäksi hyödyt, kuten puhtaammat vedet, ilmastovaikutukset ja tulvariskin pienentyminen, realisoituvat usein vasta pitkällä aikavälillä.

Ilmastonmuutos muuttaa luontoa, mutta tämä ei ole peruste luopua ennallistamisesta. Päinvastoin, monimuotoiset ja toimivat ekosysteemit kestävät muutoksia paremmin kuin heikentyneet. Ennallistaminen ei ole romanttista haikailua, vaan tutkittuun tietoon perustuvaa luonnonhoitoa tilanteessa, jossa ihmisen toiminta näkyy kaikkialla.

