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Karhunmetsästyksen halvaannuttanut valitusrumba saattaa jatkua osassa maata, MTK varoittaa
Järjestö esittää, että karhun metsästyksessä siirryttäisiin kiintiömetsästykseen. Menettely on käytössä poronhoitoalueella.
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Metsä
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Erä
5.6.2026
20:30
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
karhunmetsästys
MTK
Korkein hallinto-oikeus
kiintiömetsästys
Pohjois-Karjala
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