Tulevaisuuden metsäkone hoksaa säästettävät puut ja raportoi tehdystä työstä automaattisesti Vision mukaan vuonna 2035 korjuun laadusta raportoidaan läpinäkyvästi metsänomistajalle ja viranomaisille.

Jaa Kuuntele

Kuljettajan taakka pienenee automatisoitujen järjestelmien ansiosta. Kuva: Valtteri Kinnunen

Tutkijoiden mukaan vuoteen 2035 mennessä älyharvesterit tekevät perinteiset maastoinventoinnit lähes tarpeettomiksi, Maanmittauslaitos (MML) kertoo tiedotteessa.

Tulevaisuudessa maastotietoa kerätään automaattisesti puunkorjuu- ja metsänhoitotöiden yhteydessä puukohtaisella tarkkuudella.

Vision mukaan vuonna 2035 korjuun laadusta raportoidaan läpinäkyvästi metsänomistajalle ja viranomaisille, jotka eivät suorita enää itse lainkaan valtakunnallisia maastoinventointeja.

MML:n mukaan kuljettajan taakka pienenee automatisoitujen järjestelmien ansiosta. Tarkan metsätiedon avulla voidaan suunnitella hakkuut, inventoida metsät ja seurata monimuotoisuutta.

Esimerkiksi harvennusvoimakkuuden reaaliaikainen seuranta, huonolaatuisten ja sairaiden puiden tunnistaminen ja monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden puiden säilyttäminen on lähes täysin automatisoitu, eikä vaadi erityistä huomiota koneenkuljettajalta.

MML:n Paikkatietokeskus FGI:n, Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat kehittivät ja testasivat metsäkoneen paikannusta ja konenäköä yhdessä metsäkonevalmistaja Ponssen kanssa Ilmostar-hankkeessa.

Metsäkoneeseen liitettiin sensoreita, joiden avulla se voi puunkorjuun yhteydessä kerätä dataa.

”Tulevaisuuden puunkorjuuteknologian mahdollisuuksien tutkiminen on tärkeää työtä. Metsäkoneteknologian kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, ja hankkeesta saimme tähän kehitystyöhön arvokkaita ajatuksia ja suuntaviivoja”, toteaa Ponssen suunnittelupäällikkö Joni Backas.

Backas kertoo, että yritys on jo hyödyntänyt hankkeen tutkimustuloksia metsäkoneiden paikannuksen parantamisessa.