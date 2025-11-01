Iijokiseutu: Kontio keskeytti sahauksen loppuvuodeksiHirsitalovalmistaja kertoo toimitusten vilkastuvan loppuvuotta kohti ja tilauskantakin on kasvanut vuoden takaisesta.
Pudasjärveläinen hirsitalovalmistaja Kontiotuote on keskeyttänyt sahansa ainakin vuoden loppuun saakka, kertoo paikallislehti Iijokiseutu.
Toimitusjohtaja Mika Rytkyn mukaan syksylle varatut tukit on sahattu, eikä sahan vajaakapasiteetilla käyttäminen ole järkevää. Sahaus jatkuu alkuvuonna. Osa henkilöstöstä on loppuvuonna lomautettuna.
Hirsitalotehtaalla on syksyllä hiljaisia viikkoja. Vuoden loppua kohti toimitukset kiihtyvät, kun Kontio alkaa toimittaa tavaraa esimerkiksi Hangonsillan päiväkotiin sekä Mongoliassa sijaitsevaan lomarakentamiskohteeseen.
Tehtaalta toimitetaan jatkuvasti myös tavallisia omakotitaloja ja pieniä piharakennuksia, joiden rakentaminen ei vaadi nykyisin enää rakentamislupaa.
Rytkyn mukaan Kontiolla on talvella selvästi enemmän toimituksia kuin vuotta aiemmin ja tilauskantakin on kasvanut neljänneksellä.
Kontiotuote teki viime vuonna 4 miljoonan euron tappion vajaan 42,8 miljoonan euron liikevaihdolla.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat