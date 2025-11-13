Kalastaja, muistathan lunastaa ensi vuoden kalastonhoitomaksun Vuoden 2026 kalastonhoitomaksun myynti alkoi 7. marraskuuta. Viime vuonna maksuja maksettiin 10 miljoonalla eurolla.

Kalastonhoitomaksu pitää maksaa niiden, jotka kalastavat muulla tavoin yhdellä ongella, pilkillä tai silakkalitkalla. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Kalastus Eija Vallinheimo

Kuluvan vuoden 2025 aikana kalastajat ovat lunastaneet kalastonhoitomaksuja yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Vuosimaksujen määrä on kasvanut aiemmista vuosista tuhansilla: eri maksuja on lunastettu yli 300 000 kappaletta.

Kalastaessa tulee aina olla mukana paperinen tai sähköinen todistus kalastonhoitomaksun suorittamisesta, kuten kalakortti, maksukuitti tai Eräluvat-sovellus.

Metsähallitus kertoo tiedotteessa, että kalastajat tuntevat hyvin kalastonhoitomaksun eri vaihtoehdot. Vuosimaksun ohella myös vuorokausimaksujen määrä on kasvanut merkittävästi erityisesti alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä.

Vuonna 2024 voimaan tulleen lain myötä maksuvelvollisuus laajeni koskemaan myös 65–69-vuotiaita, jotka ovat lunastaneet kalastonhoitomaksuja lähes ennusteen mukaisesti.

Kalastonhoitomaksuista kertyneet varat käytetään vesialueiden omistajakorvauksiin, kalavesien hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan, kalastuksenvalvontaan, järjestöjen neuvontapalveluihin sekä kalatalousalueiden toimintaan.

Vuonna 2025 omistajakorvauksia jaettiin noin 2,9 miljoonaa euroa. Vesialueiden omistajille maksettavat korvaukset ovat monen kalastajan näkökulmasta se tärkein asia, koska korvaukset käytetään usein kalastajan lähivesien hyväksi. Puolet korvauksista kohdennetaan usein istutuksiin.

”Maksulla vaikutetaan, ei kalajutuilla. Kalastaja saa yhdellä maksulla lähes koko Suomen kattavan kalastusoikeuden ja osallistuu samalla kalastonhoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan mahdollistamalla sen niin lähellä kuin kaukanakin”, erityisasiantuntija Jaakko Haapakoski Metsähallituksesta sanoo.

Korvausten lisäksi vesialueiden omistajat rahoittavat toimintaansa tuin ja avustuksin, mutta luonnollisesti myös myymällä erilaisia kalastuslupia, kuten vapa- ja pyydyslupia. Nämä kalastonhoitomaksun lisäksi hankittavat luvat eivät poista kalastonhoitomaksuvelvollisuutta. Velvoite koskee niin osakaskunnan jäseniä, mökinomistajia kuin kaikkia muitakin kalastajia riippumatta siitä, mitä muita lupia kalastus edellyttää.