Kalastaja, muistathan lunastaa ensi vuoden kalastonhoitomaksunVuoden 2026 kalastonhoitomaksun myynti alkoi 7. marraskuuta. Viime vuonna maksuja maksettiin 10 miljoonalla eurolla.
Kuluvan vuoden 2025 aikana kalastajat ovat lunastaneet kalastonhoitomaksuja yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Vuosimaksujen määrä on kasvanut aiemmista vuosista tuhansilla: eri maksuja on lunastettu yli 300 000 kappaletta.
Kalastaessa tulee aina olla mukana paperinen tai sähköinen todistus kalastonhoitomaksun suorittamisesta, kuten kalakortti, maksukuitti tai Eräluvat-sovellus.
Metsähallitus kertoo tiedotteessa, että kalastajat tuntevat hyvin kalastonhoitomaksun eri vaihtoehdot. Vuosimaksun ohella myös vuorokausimaksujen määrä on kasvanut merkittävästi erityisesti alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä.
Vuonna 2024 voimaan tulleen lain myötä maksuvelvollisuus laajeni koskemaan myös 65–69-vuotiaita, jotka ovat lunastaneet kalastonhoitomaksuja lähes ennusteen mukaisesti.
Kalastonhoitomaksuista kertyneet varat käytetään vesialueiden omistajakorvauksiin, kalavesien hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan, kalastuksenvalvontaan, järjestöjen neuvontapalveluihin sekä kalatalousalueiden toimintaan.
Vuonna 2025 omistajakorvauksia jaettiin noin 2,9 miljoonaa euroa. Vesialueiden omistajille maksettavat korvaukset ovat monen kalastajan näkökulmasta se tärkein asia, koska korvaukset käytetään usein kalastajan lähivesien hyväksi. Puolet korvauksista kohdennetaan usein istutuksiin.
”Maksulla vaikutetaan, ei kalajutuilla. Kalastaja saa yhdellä maksulla lähes koko Suomen kattavan kalastusoikeuden ja osallistuu samalla kalastonhoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan mahdollistamalla sen niin lähellä kuin kaukanakin”, erityisasiantuntija Jaakko Haapakoski Metsähallituksesta sanoo.
Korvausten lisäksi vesialueiden omistajat rahoittavat toimintaansa tuin ja avustuksin, mutta luonnollisesti myös myymällä erilaisia kalastuslupia, kuten vapa- ja pyydyslupia. Nämä kalastonhoitomaksun lisäksi hankittavat luvat eivät poista kalastonhoitomaksuvelvollisuutta. Velvoite koskee niin osakaskunnan jäseniä, mökinomistajia kuin kaikkia muitakin kalastajia riippumatta siitä, mitä muita lupia kalastus edellyttää.
Kalastonhoitomaksu
Kalastonhoitomaksun voi ostaa Metsähallituksen palvelusta osoitteesta Eraluvat.fi, Eräluvat-sovelluksella, palvelunumerosta 020 69 2424 (ark. 9–15), useista Metsähallituksen luontokeskuksista ja muista paikallisista sopimusmyyntipisteistä.
Maksu on pakollinen kaikille 18–69-vuotiaille*, jotka kalastavat muulla tavoin yhdellä ongella, pilkillä tai silakkalitkalla.
Vuonna 1958 ja sitä aiemmin syntyneet ovat vapautettuja maksusta, koska he saavuttivat maksuvapautuksen vanhan lain voimassaoloaikana ennen lakimuutoksen tuomaa yläikärajan nostoa 1.1.2024.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat