Ikea haali lisää metsää Baltiasta Suomalainen pääomasijoitusyhtiö realisoi kymmeniätuhansia hehtaareja metsää Latviasta ja Liettuasta.

Metsä kasvaa Baltiassakin. Kuvituskuva.

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

Pääomasijoitusyhtiö Capman on saanut päätökseen 24000 hehtaarin metsäomaisuuden myynnin Latviassa ja Liettuassa. Metsät siirtyivät huonekalujätti Ikealle aiemmin julkistetun kaupan mukaisesti.

Nyt viimeistyllyn kaupan lisäksi viime syksynä Ikeaa lähellä oleva Ingka Investments osti ruotsalaiselta metsäyhtiö Södralta 153000 hehtaaria metsää Virosta ja Latviasta.

Capman kertoo omistuskaudellaan hoitaneensa metsiä aktiivisesti, hankkineensa niille FSC-sertifioinnit ja kasvattaneensa metsien arvoa pitkäaikaisilla puunhankintasopimuksilla.

”Tavoittelemme pääoman sijoittamista korkealaatuisiin metsiin, jotka tarjoavat pitkän aikavälin arvonluontia.” Jyri Hietala

”Onnistuneesti toteutettujen arvonluontistrategioiden jälkeen olemme iloisia voidessamme palauttaa varoja sijoittajille rahaston tavoitetuottojen mukaisesti”, toteaa Capman Natural Capitalin partneri Sami Veijalainen.

Capmanin rahasto aikoo jatkaa pitkäjänteistä läsnäoloaan Latviassa ja Liettuassa. Rahasto jatkaa toimintaansa Baltiassa neljännen päärahastonsa Capman Dasos European Forest Fund IV:n kautta.

”Edellisen rahaston omaisuuserien irtautuminen tukee luontevaa siirtymää uuteen sijoitusjaksoon, jossa tavoittelemme pääoman sijoittamista korkealaatuisiin metsiin, jotka tarjoavat sekä pitkän aikavälin arvonluontia että konkreettisia luontopääomavaikutuksia”, sanoo Capman Natural Capitalin johtava partneri Jyri Hietala.

Capman Natural Capital keskittyy kestäviin metsäsijoituksiin eri puolilla Eurooppaa.