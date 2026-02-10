Yle: Valtuustoaloite esittää suden metsästyskieltoa Turkuun ja RaisioonJoukko päättäjiä haluaisi kieltää suden ja muiden suurpetojen metsästyksen Turun ja Raision kaupungin omistamilla mailla.
Suden lisäksi tehdyissä valtuustoaloitteissa esitetään kiellettäväksi karhun ja ilveksen metsästys. Häiriöitä aiheuttavien suurpetojen metsästys olisi jatkossakin mahdollista poikkeusluvalla.
Turun vihreä valtuustoryhmä kertoo tiedotteessa, että Turun kaupungin tulee linjata metsästys kaupungin strategisten ympäristötavoitteiden mukaisesti niin, että kaupungin omistamilla mailla luonnon monimuotoisuus, suojelu ja ihmisen ja muun elollisen rinnakkaiselo asetetaan etusijalle. Linjausten tulee olla ekologisesti kestäviä sekä EU-oikeuden että kaupunkilaisten arvojen mukaista.
Lakiuudistukseen mahdollisti suden kiintiömetsästyksen tämän vuoden alusta. Varsinais-Suomen susikanta on Suomen tiheimpiä.
Esityksen on allekirjoittanut 18 valtuutettua. Joukossa on vihreiden lisäksi myös SDP:n ja vasemmistoliiton valtuutettuja. Turun kaupunginvaltuustossa on 67 jäsentä.
Myös Raision vihreiden valtuustoryhmä jätti vastaavan aloitteen. Ylen kirjoittaa, että myös Kaarinassa ja Pöytyällä harkittaisiin vastaavien aloitteiden tekemistä.
Yle: Suden metsästys halutaan kieltää Turun ja Raision mailla – Luonnonsuojeluliitto pitää valtuustoaloitteita uraauurtavinaArtikkelin aiheet
