Hirvisaalis kasvoi lähes koko maassa päättyneellä jahtikaudellaEdelliseen vuoteen verrattuna saalismäärä kasvoi suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa ja Rannikko-Pohjanmaalla.
Hirvisaalis kasvoi päättyneellä kaudella yhdeksällä prosentilla edelliseen jahtikauteen verrattuna, kertoo Suomen riistakeskus tiedotteessa.
Jahtikaudella kaadettiin runsaat 41 000 hirveä, ja saalimäärissä oli kasvua lähes koko maassa. Hirvisaalis oli edelliseen jahtikauden tapaan urosvoittoinen, sillä kaadetuista hirvistä uroksia oli 58 prosenttia ja 42 prosenttia oli naaraita. Vasojen osuus saaliissa oli 46 prosenttia.
Jahtikaudella saatiin hirvisaalista noin 5,4 miljoonaa kiloa luullista lihaa.
Riistapäällikkö Jani Körhämö kertoo tiedotteessa, että edelliseen vuoteen verrattuna saalismäärä kasvoi suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa ja Rannikko-Pohjanmaalla. Sen sijaan Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa saalis oli edellisvuotta hieman pienempi.
Nyt päättyneen jahtikauden metsästystä koskivat alueelliset kantatavoitteet, jotka oli asetettu vuosille 2024–26. Tavoitteet tähtäävät 70 000–90 000 yksilön talvikantaan. Riistakeskuksen mukaan tavoitteiden toteutumista on mahdollista arvioida maaliskuussa, kun Luonnonvarakeskus on julkaissut arvionsa jahdin jälkeisestä hirvikannasta.Artikkelin aiheet
