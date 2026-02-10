Luken pääjohtaja: Hakkuurajoitukset toisivat vain näennäistä ilmastohyötyä Ilmastokeskustelussa on unohdettu ilmastonmuutoksen perimmäinen syy eli fossiiliset päästöt, sanoo Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert.

Biopohjaiset tuotteet tarjoavat keinon korvata fossiilisia tuotteita, sanoo Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert. Kuva: Jarkko Sirkiä

Metsä | Metsäpolitiikka Aura Pilkama

Jos hakkuumääriä vähennettäisiin Suomessa, tuotanto siirtyisi muihin maihin. Se vahvistaisi Suomen nieluja laskennallisesti, mutta ilmaston kannalta hyöty jäisi näennäiseksi, sanoo Luonnonvaraksekuksen pääjohtaja Johanna Buchert Audiomedian artikkelissa.

Samalla vaarantuisivat Suomen metsäteollisuuden kilpailukyky, investoinnit ja työpaikat.

Buchertin mukaan Suomen ja EU.n väliset jännitteet metsäpolitiikassa liittyvät siihen, että pohjoinen metsätalous on hyvin erilaista kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Pohjoismaissa metsät ovat pitkälti yksityisomistuksessa, metsien kiertoajat ovat pitkiä ja teollinen ekosysteemi rakentuu harvojen puulajien varaan.

Buchert huomauttaa, että ilmastokeskustelussa on kadotettu ilmastonmuutoksen perimmäinen syyt eli fossiiliset päästöt ja niiden vähentäminen.

Ilmastopolitiikan työkaluksi sopivasta puurakentamisesta Suomi on Buchertin mukaan jäänyt jälkeen moniin Euroopan maihin verrattuna. Vahvan metsäteollisuuden maassa on myös puutuotteiden jalostusarvo on jäänyt alhaiseksi.

”Tutkimusta ja kehitystyötä tehdään uusien tuoteinnovaatioiden parissa, mutta biopohjaisten tuotteiden kehityspolku on pitkä ja vaatii pitkäjänteistä TKI-panostusta, jotta innovaatiot saadaan skaalattua teolliseen mittaan. Ja tämän lisäksi tarvitaan kuluttajien ostohalukkuutta”, Buchert sanoo.