Eläkevakuuttaja osti lisää Koskisen osakkeitaVarma on puutuoteyhtiön neljänneksi suurin omistaja.
Työeläkevakuutusyhtiö Varma on noussut puutuoteyhtiö Koskisen neljänneksi suurimmaksi omistajaksi.
Maanantain (9.2.) liputusilmoituksen mukaan Varman omistaa runsaat kaksi miljoonaa Koskisen-yhtiön osaketta. Se vastaa 8,31 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.
Tiistain osakekurssilla Varman osakepotin arvo oli noin 18 miljoonaa euroa.
Varma oli aiemmin yhtiön kahdeksanneksi suurin omistaja runsaan 1,1 miljoonan osakkeen ja 4,89 prosentin omistuksella.
Koskisen oyj:n suurimpia omistajia ovat perustajasuvun Kari Koskinen (16,8%), Markku Koskinen (15,48%) ja Eva Wathén (8,92%).
Koskisen julkistaa vuoden 2025 tuloksensa perjantaina 13. helmikuuta.
