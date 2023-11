Märkyys siirtänyt korjuuta kovan maan leimikoihin

Harvinaisen märkä syksy on rajannut paljon, missä ja mitä leimikoita on päästy korjaamaan. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla normaalisti kesäkorjuukelpoisia, turvepohjaisia leimikoita on jouduttu siirtämään kokonaan sivuun tai jättämään kesken.