Edunvalvonta on osa suomalaista demokratiaa, Metsästäjäliitto kommentoi Eläinoikeusakatemia kantelua Eläinoikeusakatemia on tehnyt kantelun oikeuskanslerille. Järjestön mukaan mukaan muun muassa Metsästäjäliitto on vaikuttanut kohtuuttoman voimakkaasti metsästyslain valmisteluun.

Jaa Kuuntele

Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Metsästys Maija Ala-Siurua

Suomalaiseen yhteiskuntaan ja demokratiaan kuuluu etujärjestötoiminta, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola. Tätä etujärjestötyötä Metsästäjäliitto on tehnyt antaessaan lausuntoja ja tuodessaan esiin kantaansa esimerkiksi metsästyslain muutoksiin liittyen.

”Jokaisella järjestöllä on vaikuttamismahdollisuus. Oikeuskanslerin tehtäväksi jää arvioida Metsästäjäliiton toiminta”, Silpola kommentoi Eläinoikeusakatemian tekemää kantelua.

Eläinoikeusakatemia ry teki tietopyynnön koskien maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) ja hänen avustajiensa sekä Suomen Metsästäjäliiton, MTK:n ja Suomen Riistakeskuksen välistä viestinvaihtoa.

Tietopyynnön tulokset viittaavat etujärjestöjen kohtuuttoman voimakkaaseen vaikutukseen susia koskevan metsästyslain valmistelussa, Eläinoikeusakatemia toteaa tiedotteessaan. Asiasta on tehty kantelu oikeuskanslerille, akatemia jatkaa.

”Me emme ohjeista ketään. Mutta totta kai pyrimme vaikuttamaan asioihin, joita jäsenemme meiltä edellyttävät”, Silpola sanoo.

Hän muistuttaa, että Metsästäjäliitto on pitkäjänteisesti ja avoimesti tuonut monella tavalla vuosien ajan esiin muun muassa sudenmetsästykseen liittyviä seikkoja. Siksi ei voi sanoa, että erityisesti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahiin (kd.) olisi koitettu vaikuttaa eri tavalla.

Vuonna 2020 tehty kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ja susivahinkojen estämisestä eteni edellisen eduskunnan käsittelyyn, Silpola huomauttaa. Eduskunnan lausuntoihin nopeista toimista ministeri Essayah viittasi koskien metsästyslakiesitystä.

”Eduskunnan tahdolla on merkitystä eikä vain Metsästäjäliiton tekemillä esityksillä.”

Meidän näkökulmastamme monet metsästykseen liittyvät asiat ovat edenneet hitaasti eikä nopeasti, kuten Eläinoikeusakatemia antaa ymmärtää, Silpola toteaa.

Eläinoikeusakatemian tiedotteen mukaan Metsästäjäliiton ja maa- ja metsätalousministeriön välit ovat viestinvaihdosta päätelleen tiiviit ja lämpimät. Tiedotteessa kerrotaan Metsästäjäliiton kommentoineen, että ”Meillä on ehdottomasti sama maali” ja kiittää ”lämpimästi hyvähenkisestä tapaamisesta”. Ministeriö puolestaan kiittelee Metsästäjäliittoa ”hyvästä yhteistyöstä”.

”Sama maali on meidän puoleltamme tarkoittanut hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita”, Silpola sanoo. ”Ja hyvää yhteistyötä valitovallan kanssa on tehty esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton ja lintuinfluenssan torjumiseksi.”

Silpola ihmettelee, että miksi Eläinoikeusakatemia tulkitsee kohteliaisuuden yritykseksi vaikuttaa ministeriön toimintaan.