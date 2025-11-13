Ranuan eläinpuistoon muutti metsäpeuroja ÄhtäristäViime viikon loppupuolella Ähtäristä kuljetettiin Helsinkiin Korkeasaaren eläintarhaan yhteensä kuusi metsäpeuraa, kahdeksan kiljuhanhea ja kaksi mandariinisorsaa.
Viisi metsäpeuraa sekä useita metsämyyriä ja vaivaishiiriä siirrettiin kuluvan viikon alussa Ähtärin eläinpuistosta Lappiin Ranuan eläinpuistoon. Asiasta kertoi Ranuan eläinpuiston omistava Ranua Resort.
Tällä hetkellä muita siirtoja ei ole sovittu.
Lisäksi lokakuussa puolet Ähtärin metsäpeuroista oli saanut uuden kodin Lauhavuoren kansallispuistosta Etelä-Pohjanmaalta.
Ähtärin eläinpuisto hakeutui konkurssiin aiemmin tänä syksynä. Puisto suljettiin virallisesti lokakuun lopussa. Toistaiseksi eläimistä huolehtii luonnonsuojeluyhdistys Vieraile ja Välität.
Pohjanmaan poliisi kertoi viime viikolla viimeistelevänsä esitutkintaa Ähtärin kaupungin talousjärjestelyistä. Esitutkinta koskee kaupungin ja Ähtärin eläinpuistoon liittyvien yhtiöiden välisiä lainajärjestelyjä ja vakuuksien myöntämisiä. Poliisi epäilee useita ihmisiä virka-aseman väärinkäytöksistä.Artikkelin aiheet
