Hartolan Isosuolla tukittiin valtaojia – Tainionvirran vesi alkaa pian puhdistua Isosuon ennallistaminen on osa Itä-Hämeen Helmi-keskittymää, joka muodostuu arvokkaista luontokohteista.

Vuonna 2024 tehtyä ojantäyttöä rämeellä. Tältä paikalla näyttää vain vuotta myöhemmin. Kuva: Anna Isotalo

Metsä | Luonto Jukka Hämäläinen

Vesistökuormituksen vähentäminen lämmittää mieltä Hartolassa, kun Isosuon ennallistaminen saatiin päätökseen marraskuun alussa.

Suon läpi kulkeva vesi etenee jatkossa yhä enemmän pintavaluntana ja suotautuneena eikä suorien ojayhteyksien kautta. Näin suon läpi kulkevalla vedellä on mahdollisuus pitkällä aikavälillä puhdistua ennen päätymistä Jääsjärveen ja Tainionvirtaan. Lisäksi suon omia vesiä on padottu pysymään sijoillaan.

”Olemme jo nyt nähneet vasteita suoluonnon paranemisen suhteen. On hienoa, että Tainionvirran tilan parantamiseksi on toimittu kokonaisvaltaisesti useiden toimijoiden voimin”, kiittelee Paremman luonnon puolesta -säätiön toiminnanjohtaja Niko Nappu.

Isosuon ennallistaminen aloitettiin vuonna 2024, kun turvetuotanto oli päättynyt eteläpuolisella Jaakkolansuolla.

Isosuolla tähän mennessä tehdyt ennallistamistoimet ovat kohdistuneet pääasiassa valtaojiin. Suolla on kuitenkin vielä runsaasti metsänkuivatusojia, joita voitaisiin ennallistaa siten, että luonnontilaisen kaltaisten alueiden pinta-ala kasvaisi.

Uudelleen vettynyt suolampi, jonka päässä on pato pitämässä veden lammessa. Kuva: Anna Isotalo

Ennallistamista on tehty Isosuolla pääosin Paremman luonnon puolesta -säätiön omistamilla kiinteistöillä. Säätiö on myös hankkinut uusia alueita Isosuolta ennallistamis- ja suojelutarkoituksiin.

Isosuo ja Jaakkolansuo kuuluvat Päijät-Hämeen merkittävimpiin lintusoihin. Isosuolta on myös havainnoitu useita uhanalaisia suoperhoslajeja.

Isosuon ennallistaminen on osa Itä-Hämeen Helmi-keskittymää, joka sijoittuu Hartolan ja Sysmän kuntiin. Keskittymä muodostuu Tainionvirran ympärille sijoittuvista arvokkaista luontokohteista lähellä Päijänteen kansallispuistoa.

Helmi-elinympäristöohjelmassa hoidetaan ja kunnostetaan lintuvesiä, metsiä, soita, perinnebiotooppeja ja pienvesiä.

Ennallistamistoimet suunnitteli ja rahoitti Hämeen ely-keskus.