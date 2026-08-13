Sää on kuluneella viikolla ollut monin paikoin viileää, ja rannikoilta on raportoitu tuulisista oloista. Viileämmät vedet voivat hidastaa sinilevien kasvua.

Sää on kuluneella viikolla ollut monin paikoin viileää, ja rannikoilta on raportoitu tuulisista oloista. Viileämmät vedet voivat hidastaa sinilevien kasvua. Kuva: Jaana Kankaanpää

Sää on kuluneella viikolla ollut monin paikoin viileää, ja rannikoilta on raportoitu tuulisista oloista, kertoo sinilevätilanteesta tiedottava Lupa- ja valvontavirasto.

Viileämmät vedet voivat hidastaa sinilevien kasvua, kun taas tuuliset olosuhteet voivat pitää sinilevää sekoittuneena veteen.

Sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt viime viikosta, ja sinilevätilanne on sekä sisävesillä että rannikkoalueilla ajankohtaan nähden jopa tavanomaista rauhallisempi.

Tilanne voi kuitenkin muuttua paikallisesti nopeasti.

Järvien pintavedet ovat olleet eri puolilla Suomea pääosin 1–2 astetta ajankohtaan nähden tavanomaista viileämpiä. Merialueiden veden lämpötilat ovat jopa laskeneet parin viikon takaisesta. Nyt niiden lämpötila noin 11–17 astetta. Viileintä vesi oli tiedotteen mukaan Helsingin edustalla.

Vihdin Enäjärven sinilevätilanne kesä- ja elokuussa. Vasemmalla kesäkuun levätön tilanne ja oikealla elokuun runsas sinileväesiintymä. Kuva: Suomen ympäristökeskus Syke

Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesien havaintopaikoilla tehtiin tällä viikolla 195 havaintoa. Näistä 34 oli sinilevähavaintoja.

Sinilevähavaintojen määrä on Lupa- ja valvontavirasto tiedotteen mukaan vähentynyt viime viikosta, ja tilanne on jälleen ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi.

Erittäin runsaasti sinilevää havaittiin vain Järvelän uimarannalla Salossa.

Runsaasti sinilevää havaittiin yhteensä seitsemällä havaintopaikalla jotka olivat Ranuanjärvellä Ranualla, Rusutjärvellä Tuusulassa, Savijärvellä Sipoossa, Heiniöllä Pieksämäellä, Haapajärvellä Lappeenrannassa, Enäjärvellä Vihdissä ja Rokuanjärvellä Vaalassa.

Yhteensä 26 havaintopaikalla havaittiin hieman sinilevää. Havaintoja tehtiin eri puolilla Suomea, mutta ne painottuivat valtaosin Etelä- ja Lounais-Suomeen.

Rannikkoalueilla tehdystä 45 havainnosta 11 oli sinilevähavaintoja. Myös rannikolla sinilevähavaintojen määrä laski selvästi viime viikosta, ja tilanne on nyt rauhallisempi kuin tähän aikaan kesästä keskimäärin.

Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei rannikolta tehty. Runsaasti sinilevää havaittiin Kärmäläisissä Naantalissa ja hieman sinilevää yhteensä 9 havaintopaikalla Suomenlahdella ja Saaristomerellä.

Viikon satelliittihavaintojen perusteella Suomenlahdella on ollut hieman veteen sekoittunutta sinilevää, mutta pintakukintoja ei ole esiintynyt. Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa ei havaittu selviä sinileväesiintymiä.

Sinilevätilanteen vertailu eri vuosien välillä on suuntaa antavaa, sillä havaintopaikkojen määrä ja sijainti ovat vaihdelleet vuosittain, Lupa- ja valvontavirasto muistuttaa.

Kansalaisten ja muiden virallisen seurannan ulkopuolisten toimijoiden tekemät havainnot täydentävät sinilevätilanteen seurantaa.

Tällä viikolla Järvi-meriwikin ja Vesi.fi:n kautta saatiin tiedotteen mukaan 44 virallisen seurannan ulkopuolista havaintoa, joista 8:ssa havaittiin sinilevää.

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