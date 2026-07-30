Sinilevätilanne sisävesillä ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempiHeinäkuun vaihtelevat sääolosuhteet ja veden lämpötilat ovat osaltaan vaikuttaneet sinilevätilanteen kehittymiseen.
Sinilevätilanne on sisävesillä edelleen ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi. Rannikkoalueilla tilanne on ajankohdalle tyypillinen. Satelliittihavaintojen perusteella itäisellä Suomenlahdella on esiintynyt sinilevän pintakukintoja, tiedottaa Lupa- ja valvontavirasto.
Valtakunnallisessa sinileväseurannassa tehtiin tällä viikolla havaintoja 209 sisävesien havaintopaikalla. Yhteensä 32 havaintopaikalla havaittiin sinilevää.
Havaintoja sinilevästä tehtiin tiedotteen mukaan hieman enemmän kuin aiempina viikkoina tänä kesänä, mutta tilanne on edelleen ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi.
Runsaasti sinilevää havaittiin yhteensä seitsemällä havaintopaikalla. Havainnot tehtiin Rokuanjärvellä Vaalassa, Liekovedellä Sastamalassa, Savijärvellä Sipoossa, Järvelän uimarannalla Salossa, Rymättylän Kirkkojärvellä Naantalissa, Enäjärvellä Vihdissä ja Haapajärvellä Lappeenrannassa.
Hieman sinilevää oli havaintojen mukaan 25 havaintopaikalla eri puolilla maata. Pohjoisimmat sinilevähavainnot tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tiedotteen mukaan tällä viikolla tehty.
Rannikkoalueiden sinileväseurannassa tehtiin tällä viikolla havaintoja yhteensä 57 havaintopaikalla. Näistä yhteensä 18 havaintopaikalla havaittiin sinilevää.
Kaiken kaikkiaan rannikkoalueilla sinilevää on havaittu tällä viikolla runsaammin kuin aiempina viikkoina tänä kesänä. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomainen.
Erittäin runsaasti sinilevää havaittiin Paimionlahdella Kaarinassa.
Runsaasti sinilevää havaittiin yhteensä neljällä havaintopaikalla Espoonlahdella, Jänislotissa Paraisilla, Kotkan edustalla Suomenlahdella sekä Kärmäläisissä Naantalissa.
Hieman sinilevää oli 13 havaintopaikalla pääosin Suomenlahdella ja Saaristomerellä, mutta myös Pietarsaaren edustalla Perämerellä.
Viikon satelliittihavaintojen perusteella Selkämerellä sinilevä on esiintynyt pääosin veteen sekoittuneena. Veteen sekoittunutta sinilevää on esiintynyt myös Itämeren pääaltaan pohjoisosassa ja läntisellä Suomenlahdella.
Ahvenanmerellä on paikoin havaittu pintakukintoja. Itäisellä Suomenlahdella niitä on esiintynyt laajemmilla alueilla.
Heinäkuun vaihtelevat sääolosuhteet ja veden lämpötilat ovat osaltaan vaikuttaneet sinilevätilanteen kehittymiseen.
Järvien pintaveden lämpötilat olivat keskiviikkona 29.7. etelä- ja keskiosissa maata pääosin 17–20 °C ja Pohjois-Suomessa 15–18 °C.
Useimmilla havaintopaikoilla veden lämpötila oli tiedotteen mukaan ajankohdan keskiarvoa alhaisempi. Meriveden pintalämpötilat vaihtelivat 30.7. aamulla 15,2–17,8 °C:n välillä ja olivat kesäkaudelle tyypillisellä tasolla.
Tiedotteen mukaan sinilevätilanteen vertailu eri vuosien välillä on vain suuntaa antavaa, sillä havaintopaikkojen määrä ja sijainti ovat vaihdelleet vuosittain.
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