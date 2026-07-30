Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Perunan vaarallinen tuholainen voi livahtaa Suomeen yllättävää kautta
Tilaajalle | Mustikkasatoa verottava laikkupikaritauti saattaa levitä myös puolukoihin ja pensasmustikoihin − näin taudin voi tunnistaa