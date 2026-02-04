Greenpeace: Metsähallitus listasi taas luonnonmetsiä hakattavaksi – ”Tiedevastaista ja luontovihamielistä toimintaa” Greenpeace vaatii Metsähallitusta jäädyttämään hakkuusuunnitelmansa arvokkaissa luonnonmetsissä ja kuuntelemaan tiedeyhteisöä sekä kansalaisten huolta.

Metsähallitus on tehnyt hakkuuilmoituksen Kaupinlammen luonnonmetsään Suomussalmelle. Suojelematon vanha metsä rajautuu Riuskanselkosen suojelualueeseen ja suojeltuun avosuohon. Kuva: Ilmari Paananen / Metsäliike

Metsä | Ympäristö Katja Lamminen

Greenpeace julkaisi perjantaina Metsähallituksen laajan hakkuulistan, josta löytyy järjestön mukaan 70 luonnonmetsää. Nyt Greenpeace tiedottaa Metsähallituksen tehneen luonnonmetsiin vielä lisää hakkuuilmoituksia ja käynnistävän hakkuiden valmistelun Pudasjärvellä ja Suomussalmella.

Metsäliikkeen metsävahtien mukaan alueelle on viety merkkinauhoja ja aurattu metsätietä.

“Metsähallituksen pitäisi laittaa hakkuusuunnitelmat jäihin ja kuulla tiedeyhteisön ja suomalaisten huoli. Sen sijaan Metsähallitus tehtailee parissa päivässä lisää hakkuuilmoituksia luonnoltaan korvaamattomiin metsiin ja aloittaa hakkuiden valmistelut”, Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen paheksuu.

Metsähallitus kertoi perjantaina Ylellä käyttävänsä Orpon hallituksen hyväksymiä kriteereitä suojeltavien metsien valinnassa. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kriteerit ovat “tieteellisen tiedon tarkoitushakuista vääristelyä”, ja peräti 430 tutkijaa vetosi Orpon hallitukseen avoimella kirjeellä, jotta kriteerit määriteltäisiin uudelleen.

”Näin tiedevastaista ja luontovihamielistä toimintaa ei pidä hyväksyä valtion liikelaitokselta”, Liimatainen sanoo.

Greenpeacen perjantainen julkistus poiki muutamassa päivässä yli 9 000 suomalaista allekirjoittamaan vetoomuksen, jossa vaaditaan metsäyhtiöitä lopettamaan puun ostaminen luonnonmetsistä.

Vetoomuksen julkaisivat Greenpeace, Metsäliike, Luontoliitto ja Ei polteta tulevaisuutta -kampanja.