Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: puukaupan hiljaiset viikot, metsäjäteillä käynnissä muodonmuutos, erikoinen metsätilakauppa Seinäjoella MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

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Marjakausi on kuumimmillaan. Kuvituskuva. Kuva: Oskar von Essen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Kuolinpesä myi metsänsä kaupungille – pian datakeskushanke nosti maan arvon naapurustossa lähes kymmenkertaiseksi

Yksityinen metsänomistaja myi loppuvuodesta 2024 noin 37 hehtaarin metsätilan Seinäjoen kaupungille. Puoli vuotta myöhemmin kaupunki myi viereisen 22 hehtaarin palstan datakeskukselle lähes 3,9 miljoonalla.

Metsänhoitaja Hannu Liljeroos pitää peräkkäisiä omistajanvaihdoksia noin suurella hintaerolla poikkeuksellisena.

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2. Määrät pohjilla, hinnoissa väreilyä – Puun hinta viikolla 29

Puukaupan tahti hiljeni entisestään viime viikolla, ja Puukaupassa eletään vuoden hiljaisimpia aikoja.

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3. Marja- ja sieniapajien jäljille karttapalvelun avulla

Uusi ilmainen karttapalvelu auttaa innokkaan poimijan löytämään hillan ja useiden muiden metsämarjojen sekä -sienien jäljille.

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Lisää aiheesta Marjat ja sienet | Uusi ilmainen karttapalvelu auttaa löytämään hillan ja kantarellin kasvupaikat

4. Metsäjättien suuri muodonmuutos on käynnissä – omistajien varallisuutta yritetään paisuttaa yritysjärjestelyillä

Sekä UPM että Stora Enso irrottavat osia toiminnastaan omiksi pörssiyhtiöikseen, ja UPM yhdistää paperiliiketoimintaansa kilpailijansa kanssa. Analyytikon mukaan sama kehitys tulee jatkumaan.

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5. Vain reilu sata ulkomaista marjanpoimijaa sai viisumin Suomeen

Vain runsaat sata marjanpoimijaa on saanut Suomen Thaimaan-edustustolta luvan saapua Suomeen kausityöhön. Tilanne kirvoitti kiivasta keskustelua marja-alalla.

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