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Juuri nyt | Tiesitkö? Porakoneen momenttisäätö helpottaa ruuvausta
Tilaajalle | Emänsä hylkäämä Elviira-vasikka hurmaa Mailantilalla – ”Hän osaa itse pyytää maitoa”