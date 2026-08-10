HS: Helsingissä vesijetistä päähän ammuttu kuutti jätettiin luodolle, kertoo tutkijaTutkija Seppo Knuutilan mukaan kyseessä on niin sanottu huvimetsästys: kuutteja ammutaan luodoille ja jopa veteen.
Helsingin edustalla ammutaan kuutteja huvikseen.
Ulkosaaristossa on liikkunut nuorten miesten porukoita, jotka saapuvat paikalle nopeilla veneillä tai vesijeteillä kivääri olallaan, kertoo Suomen ympäristökeskuksen Itämeri-tutkija Seppo Knuuttila.
Knuuttila kertoo Helsingin Sanomille nähneensä esimerkiksi luodolla päähän ammutun nuoren hylkeen, joka oli tämän vuoden poikasia.
Poikaset ovat vielä pelottomia ja luottavaisia ihmisiä kohtaan.
Harmaahylkeen eli hallin metsästys on sallittua. Pyynnille on asetettu kiintiöt.
Suomenlahdella kiintiö on 300 yksilöä metsästysvuotta kohden. Metsästetystä hallista on kuitenkin ilmoitettava riistakeskukselle.
Knuuttilan havaitsema luodolle ammuttu nuori hylje oli muutoin koskematon, eli ampuja ei ollut mitä ilmeisimmin ottanut näytettä.
Knuuttila pitää harmaahylkeen yli kahdeksan kuukauden metsästyskautta Itämeren ekosysteemin yhden avainlajin kohdalla järjettömänä.
Knuuttila kannattaisi, jos ampumisen sijaan hylkeistä nautittaisiin niiden ollessa elossa. Luodoille voisi hänestä järjestää esimerkiksi Helsingissä turistikierroksia.
Niistä voisi tehdä hänen mukaansa kaupungille jopa matkailuvaltin.
Helsingin Sanomat: Vesijeteillä liikkuvat metsästäjät ampuvat kuutteja huvikseen Helsingin edustallaArtikkelin aiheet
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