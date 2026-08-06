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Afrikkalainen sikarutto ei ole ainoa − myös nämä virustaudit uhkaavat sekä eläimiä että jopa ihmisiä Suomen lähialueilla
Afrikkalainen sikainfluenssa ei ole ainoa virustauti, joka uhkaa sekä luonnonvaraisia eläimiä että kotieläimiä. Osa zoonooseista tarttuu myös ihmiseen.
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Metsä
|
Eläintaudit
6.8.2026
07:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
lintuinfluenssa
rabies
zoonoosi
eläintauti
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