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Juuri nyt | Ylen mittaus: Perussuomalaisten kannatus nousi eniten, vasemmistoliitolla suurin pudotus
Tilaajalle | Pienpanimot vaihtoivat vaivihkaa erikoistuotteensa perusolueen ‒ syy ilmiön taustalla on selvä