Ruotsissa hakkuista kiistellään aiempaa enemmän: ”Melkein jokaisesta päätehakkuusta valitetaan”Etenkin Taalainmaan yhteismetsät ovat kärsineet hakkuisiin kohdistuneista valituksista.
Hakkuuilmoituksista tehdyt valitukset ovat lisääntyneet länsinaapurissa räjähdysmäisesti, kertoo ruotsalaislehti Lantbrukets Affärstidning.
Siinä missä vuonna 2020 valituksia tehtiin 59, viime vuonna luku oli jo tuhannen luokkaa.
Alueellisesti Taalainmaa on yksi eniten valituksia kerryttänyt Ruotsin lääni. Neljästä prosentista läänin kaikista hakkuista valitettiin viime vuonna eteenpäin.
Lisääntyneet valitukset ovat vaikuttaneet hakkuisiin erityisesti Taalainmaan säästömetsissä. Kyseessä on ruotsalainen yhteismetsätyyppi, jonka omistusrakenne koostuu useista osakastiloista. Osakkaat saavat hakkuista kerrytetyt tuotot itselleen takaisin erilaisten avustusten muodossa.
Hakkuiden jumittauduttua alueen urakoitsijoille on tarjottu lähinnä harvennushakkuisiin ja myrskytuhojen korjaamiseen liittyviä töitä.
”Käytännössä melkein jokaisesta päätehakkuusta valitetaan. Usein asiat palautetaan takaisin metsähallitukselle ratkaistaviksi, ja kun virasto toteaa, ettei näe ongelmia, päätöksestä valitetaan usein uudelleen”, Älvdalenin ja Särna-Idren säästömetsien edunvalvoja Kristin Haga kertoo ruotsalaismedialle.
Lantbrukets Affärstidning: ”I princip varenda avverkning överklagas”Artikkelin aiheet
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