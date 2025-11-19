Sudenmetsästyksen säädösvalmistelu etenee –Metsästyslain muutokset hallituksen pöydällä torstainaMetsästyslain muutos on mahdollistamassa sudenmetsästyksen Suomessa tammikuussa 2026.
Maa- ja metsätalousministeriö kertoo, että Valtioneuvosto käsittelee torstaina 20. marraskuuta pidettävässä istunnossaan metsästyslain muutoksia.
Laki löytyy myös valtioneuvoston yleisistunnon asialistalta. Hallituksen hyväksynnän jälkeen asia edennee eduskunnan käsiteltäväksi.
Metsästyslain muutokset mahdollistavat suden metsästyksen alkamisen Suomessa vuodesta 2026 alkaen. Hallituksen esitys toteuttaa kansallisesti suden suojeluaseman muutoksen, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 7.5.2025.
Alustavasti valmistelun tavoitteena on sallia tulevan talven metsästyskaudelle vähintään 65 suden kannanhoidollinen kiintiömetsästys.
Hallituksen esitys toteuttaa Orpon hallituksen hallitusohjelmaa, jonka mukaan suurpetopolitiikkaa on hoidettava tavalla, joka huomioi myös sosiaalisen kestokyvyn.
