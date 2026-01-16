Hallinto-oikeudet hylkäsivät susien poikkeusluvista tehdyt valitukset – ”Päätökset perusteltuja” Hallinto-oikeudet katsoivat päätöksessään, että Suomen riistakeskuksen päätökset olivat perusteltuja ja siten lainmukaisia.

Poikkeusluville oli metsästyslain ja EU:n luontodirektiivin mukaiset perusteet. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Itä-Suomen ja Hämeenlinnan hallinto-oikeudet ovat hylänneet valitukset, jotka koskivat Suomen riistakeskuksen myöntämiä poikkeuslupia suteen kohdistuviin toimenpiteisiin.

Molemmissa tapauksissa hallinto-oikeudet katsoivat, että poikkeusluville oli metsästyslain ja EU:n luontodirektiivin mukaiset perusteet eikä päätöksillä vaarannettu suden suotuisaa suojelun tasoa.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu koski Pohjois-Karjalassa helmikuussa 2025 myönnettyä poikkeuslupaa suden karkottamiseen. Lupa oli myönnetty tilanteessa, jossa susi oli toistuvasti liikkunut asutuksen läheisyydessä. Hallinto-oikeuden mukaan kyseessä oli yleisen turvallisuuden kannalta pakottava tilanne eikä asiassa ollut muuta tyydyttävää ratkaisua.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus puolestaan hylkäsi valitukset Tammelaan myönnetyistä poikkeusluvista yhden suden poistamiseksi. Lupa ja sille jatkolupa olivat myönnetty karjankasvatukselle aiheutuneiden erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi sen jälkeen, kun sudet olivat aiheuttaneet alueella toistuvia ja laajoja lammasvahinkoja. Hallinto-oikeus katsoi, että lisävahinkojen riski oli edelleen merkittävä eikä asiassa ollut muuta tyydyttävää ratkaisua.