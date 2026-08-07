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Juuri nyt | Yhdysvalloissa kypsyy iso soijasato, mutta ”korvaamaton asiakas” on nyt varovainen
Tilaajalle | Isä ja poika jalostavat myrskypuut tuotteiksi, joita teollisuus ei tee: ”Keväästä lähtien ollaan joka päivä sahattu”
Syntymäpäivänä saaliiksi tullut 2,5-kiloinen järkäleruutana oli poikkeuksellinen näky. Kalan koko ei kuitenkaan ollut sen erikoisin ominaisuus.

Sain erikoisen mörkökalan, joka ei suostunut kuolemaan ‒ tutkijat paljastivat otuksen suomuista jotain uskomatonta

Toimittaja Jussi Vehkala otti selvää, miksi hänen saamansa erikoinen kala ei näyttänyt ulkoisesti kuolevan mihinkään.
Tilaajalle
Koti|Kalastus
7.8.202620:00
Jussi Vehkala
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