Nyt se on virallista – Korkeakosken saha siirtyi VersowoodilleKilpailuviranomaiset hyväksyivät UPM:n ja Versowoodin sahakaupan sekä puunhankintayhteistyön.
Kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet Versowoodin ja UPM:n välisen kaupan Korkeakosken sahan liiketoiminnan siirtymisestä Versowoodille. Kauppa julkistettiin syyskuussa ja se tuli voimaan viime vuoden viimeisenä päivänä.
Yhtiöt solmivat myös yhteistyösopimuksen, jonka mukaan UPM saa Versowoodilta kuitupuuta ja sahoilla sivutuotteena syntynyttä haketta. UPM puolestaan toimittaa puunhankintansa kautta ostamiaan tukkeja Versowoodin sahoille.
Järjestelyssä UPM:stä tuli Versowoodin vähemmistöomistaja 9,5 prosentin omistusosuudella.
Korkeakosken saha tuottaa vuodessa noin 350 000 kuutiota mäntysahatavaraa ja sen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.
Versowood on Suomen suurin yksityinen puunjalostaja ja se nousee kaupalla Suomen suurimmaksi ja Euroopan 10. suurimman sahaajan joukkoon.
Korkeakosken sahan hankinnan jälkeen Versowoodin liikevaihto on yli 700 miljoonaa euroa. Yhtiö tuottaa lähes kaksi miljoonaa kuutiota sahatavaraa ja sen palveluksessa on noin tuhat työntekijää.
