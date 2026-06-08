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Metsä
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Puukauppa
8.6.2026
14:01
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
puun hinta
metsä
puukauppa
Metsäteollisuus
hakkuut
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