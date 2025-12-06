Juhani Kumpusalo hoitaa metsiään kuten kuntoaan – hiihtää talvessa jopa 4 000 kilometriä Suomen Leijonan ansioristin saanut Juhani Kumpusalo tunnetaan säntillisenä metsänhoitajana.

Metsänhoitoyhdistyksen mukaan Juhani Kumpusalo on ollut useita kertoja mhy-vaalien ääniharava. Kuva: Esko Keski-Vähälä

Metsä | Yhteiskunta Mia Jouslehto & Jukka Hämäläinen

Metsätalousyrittäjä Juhani Kumpusalo, 67, Nivalasta saa Suomen Leijonan ansioristin. Hakijana oli Metsänhoitoyhdistys Pyhä–Kala.

Kumpusalo kiinnostui yksityismetsänomistajien edunvalvonnasta jo nuorena, jolloin hän meni mukaan Nivalan metsänhoitoyhdistykseen. Sen jälkeen alan luottamustoimia on kertynyt runsaasti. Hän toimi metsänhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuosina 1991–2024. Tällä hetkellä hän johtaa puhetta fuusioituneen Pyhä–Kalan mhy:n valtuustossa. Kumpusalo on kuulunut myös MTK:n metsävaltuuskuntaan.

Talkoista puhelimeen tavoitettu Kumpusalo tähdentää suomalaisen metsänomistuksen merkitystä.

”Suomalainen hyvinvointi on rakennettu yksityismetsätaloudella. Maamme metsäteollisuus pyörii sen varassa. Metsänomistajat ovat tehneet hyvää työtä”, Kumpusalo kiittelee.

Metsänhoitoyhdistyksessä Kumpusalo tunnetaan säntillisenä metsänhoitajana.

”No... Viljelijän arjessa metsänhoito on joinain vuosina jäänyt turhan vähälle. Taimikonhoito on joskus vähän myöhästynyt. Mutta kyllä itselle on tärkeää, että metsä on kunnossa ja sinne on miellyttävä mennä. Metsä on mukava pakopaikka. Puoliso on usein mukana hoitotöissä.”

Suomalaisessa metsänhoidossa Kumpusaloa ilahduttaa se, että metsänomistajat ovat valtaosin hyvin motivoituneita hoitamaan metsiään.

”Useimmille, kuten itsellenikin, moniarvoinen metsänomistus on tärkeää. Metsällä on ympäristöarvoja ja terveysvaikutuksia.”

”Jos aikoo talvella hiihtää, niin pitää hiihtää kesälläkin.” Juhani Kumpusalo

Maatilan pidosta luovuttua vuonna 2015 Kumpusalolle on jäänyt aikaa rakkaalle harrastukselleen hiihtämiselle.

”Pikkunappulana olin vähän hiihtänyt ja innostuin nyt eläkepäivinä.”

Metsänhoitoyhdistyksen johtaja paljastaa, että Kumpusalo on hiihtänyt jopa 4 000 kilometriä talvessa.

”Vanhempana kunnon ylläpitoon kuuluu paljon muutakin kuin hiihtoa, eivätkä kilometrit enää ole niin tärkeitä. Mutta kyllä niitä muutamia tuhansia talvessa on kertynyt, viimeisen kymmenen vuoden aikana 2 500 – 4 000 vuosittain.”

Lisäksi lumettomana aikana Kumpusalo harrastaa rullahiihtoa.

”Jos aikoo talvella hiihtää, niin pitää hiihtää kesälläkin. Ei kunto muuten säily.”

Kumpusalolla alkaa olla jo kiire takaisin talkoisiin. Mitä siellä puuhataan?

”Rakennetaan hiihtokisoihin ajanottamoa ja kuuluttajakoppia.”