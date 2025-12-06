Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Metsäkatoasetuksen lykkääntyminen varmistui
Tilaajalle | Äiti lähti Jääskestä kolmasti evakkoon, ja nyt Ahvolanjärven saunaranta on iäksi menetetty