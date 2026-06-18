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Käsin veistämisen jälkeen restaurointiartesaani Ville Sorsa osaa lukea hirsipintaa ”ihan eri tavalla”.
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Metsä
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Rakentaminen
18.6.2026
21:00
Anni-Sofia Hoppi
Artikkelin aiheet
Ville Sorsa
käsin veistäminen
hirsirakentaminen
perinteiset kirvesmiestaidot
puukurssi
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