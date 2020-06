Jyrki Wallin marjanpoimijoiden majoituskohusta: Yrittäjän oma etu on tarjota työntekijöille mahdollisimman hyvät oltavat

Stina Haaso

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin kävi viikonloppuna itsekin mansikkapellolla. "Sieltä jäi itselleni hyvä mieli. Moni haluaa nyt ennemmin auttaa."

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin pitää Helsingin Sanomien nostattamaa marjanpoimijoiden majoituskohua ylimitoitettuna.

"Tää oli nyt tämmöinen kokemus, hirmu vaikea sanoa onko totta vai ei. Jos pitää paikkansa, eihän semmoista saa olla. Mutta minulle ei ole vastaavaa tarinaa silmiini osunut. Volyymia on paljon, joten ehkä joukkoon joku välttävä mahtuu."

Wallin muistuttaa, että yrittäjän oma etu on tarjota mahdollisimman hyvät oltavat työntekijöille.

"Kilpailutilanne on kova. Mitä paremmat olosuhteet pystyt yrittäjänä luomaan, sitä parempaa ja sitoutuneempaa porukkaa saat sinne tilallesi. Juttu kulkee kyllä äkkiä, jos olosuhteet ovat kyseenalaiset."

Toiminnanjohtajan mielestä on erityisen tärkeää, että yrittäjä kertoo työntekijöille tarjolla olevista olosuhteista mahdollisimman realistisesti. Ettei synny vääriä mielikuvia.

"Marjanpoimijat eivät ole tulossa lomaparatiisiin, vaan maatilalle töihin. Sovitaan asioista ennakkoon ja kerrotaan avoimesti. Asioiden on pidettävä paikkansa. Jos majoitus on vanhassa navetassa, se kannattaa kertoa etukäteen. Vanhahan voi olla kiva, jos se on puhdas ja turvallinen."

"Oikeesti vaarallista työympäristöä eikä asuinpaikkaa saa edes tarjota. Vaikka joku haluaisi tulla."

Jyrki Wallin kävi itse viikonloppuna poimimassa mansikoita suomalaisella marjatilalla.

"En kertonut kuka olen, mutta oli mukava jutella ajankohtaisista asioista siinä muiden poimijoiden kanssa. Poimijoiden keskuudessa tuntui olevan yhteinen huoli eniten siitä, että kotimainen marja saadaan kerättyä. En havainnut mitään jyrkkää negatiivista tunnelmaa millään tavoin. Ennemminkin hyvää kesätunnelmaa."

MTK:n toiminnanjohtajalle mansikkamaa on tuttu paikka.

"Minä olen mansikkaa poiminut elämässäni paljon. Ja hernettä. Molemmat ovat kovaa hommaa. Pitää löytää oikeat työasennot, jotta nopeus kasvaa. Se on työnäkin oikeasti rankkaa."

Wallin uskoo, että itse marjanpoiminnasta työnä suomalaisilla on realistinen kuva.

"Siitä johtuukin, että ei niin innokkaasti ole tulijoita. Poimintaan pitää olla hyvä kunto, että sitä jaksaa. Moni istumatyötä tekevä ei pellolla pärjää."

