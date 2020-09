Ex-kansanedustaja Pertti Hakanen jättää MTK:n johtokunnan yhdeksän vuoden jälkeen: "En ole enää käytettävissä"

Jarkko Sirkiä

Pertti Hakanen toimii MTK:n johtokunnan jäsenenä vuoden loppuun asti.

MTK:n johtokunnan jäsen Pertti Hakanen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei ole enää käytettävissä MTK:n johtokuntaan. Valtuuskunnan kokouksessa marraskuussa valitaan uusi jäsen Hakasen tilalle.

"En ole käytettävissä. Satakunnan päätös ehdokkaan suhteen on minulla tiedossa ja tuen sitä päätöstä."

Hakanen on positiivisella mielellä asiasta ja haluaa kertoa asiasta välttääkseen spekulaatiot tilanteesta.

"En halua haastaa ketään toista ehdokasta. Haluan kiittää tästä yhdeksästä vuodesta ja antaa paikkani eteenpäin. Toimenkuvani on muuttunut vuosien aikana päätoimisesta viljelijästä osa-aikaiseksi. Se on kypsyttänyt päätöstäni siitä, että tästä voisi antaa paikan seuraavalle. Toivon oman tuottajaliittoni asettamalle ehdokkaalle menestystä. Tuottajaliitto uutisoi siitä sitten aikanaan."

Pertti Hakanen on ollut johtokunnan jäsen yhdeksän vuotta eli kolme kautta.

"Aika on ollut työntäyteistä, vaikuttavaa edunvalvontatyötä. Se on ollut monin tavoin antoisaa ja tukena on ollut hieno työyhteisö. On ollut mahtavaa käyttää omaa osaamista ja hyödyntää verkostoja, jotka ovat rakentuneet vuosien aikana."

"Yhteistyö kotimaisen ruoan ja maa- ja metsätalousyrittäjien edunvalvonnassa on ollut minulle sydämen asia. Olen tehnyt sitä tosissani, sitoutunut tehtävääni ja saanut mukavasti vastuuta erilaisissa kohdissa."

Tehtävä on ollut Hakaselle mielekäs ja mielenkiintoinen.

"Ei voi kuin kiittää MTK-urasta. Olen saanut olla näköalapaikalla vaikuttamassa. Työ johtokunnassa jatkuu vielä vuoden loppuun. Isompien kiitosten aika on sitten, kun työ on saatu loppuun."

Kiirettä pitää jatkossakin.

"Päiväni täyttyy tällä hetkellä Karjalan Liiton toiminnanjohtaja tehtävistä, osa-aika viljelystä ja talon rakentamisesta. Edunvalvonta ja järjestötyö on sydämeni asia ja näissä ympyröissä saan jatkaa edelleen."

