Varsojen kilpailuoikeudet ja suhtautuminen eläinsuojeluun jakavat Hippoksen hallitusehdokkaita

Hippoksen valtuuskunta valitsee keskiviikkona puheenjohtajan ja puolet hallituksesta. Raviurheilussa on paljon isoja kysymyksiä avoinna.

Suomen Hippoksen kolmelle hallituspaikalle on ensi keskiviikkona ehdolla kuusi henkilöä. Eroja syntyy muun muassa suhteessa siihen, miten määritellä jatkossa lämminverivarsojen kilpailuoikeudet.

Suomen Hippoksen hallituksesta uusiutuu joka vuosi puolet. Kolmelle vapaana olevalle paikalle on ehdolla kuusi henkeä. Heidän näkemyksissään siitä, kuinka ravurivarsojen tunnistaminen ja kilpailuoikeudet tulisi järjestää, on selviä eroja.

Aihe on ollut ravihevospiireissä ja hevoskasvattajien kesken kuuma peruna sen jälkeen, kun osa ulkomailla syntyneistä, suomalaisomisteisista varsoista todettiin tunnistetun sääntöjen vastaisesti vuosina 2012–2017. Kiista Hippoksen sääntöjen selkeydestä johti käräjille asti, ja oikeudenkäynti kävi Hippokselle kalliiksi viime vuonna.

EU:n hevospassijärjestelmä todennäköisesti muuttuu niin, että passi myönnetään jatkossa siinä maassa, missä varsa syntyy. Ehdokkailta kysyttiin, kuinka sen jälkeen tulisi määritellä oikeus kotimaan kasvattajakilpailuihin.

Kolme jäsenistä katsoo, että tällainen passijärjestelmän muutos selkeyttäisi tilanteen.

"Suomessa syntynyt on oikeasti Suomessa syntynyt varsa ja oikeutettu Suomessa syntyneiden kasvattajakilpailuihin", toteaa Helena Halinen, joka johtaa myös MTK:n hevosverkostoa.

"Selkeä peli: noihin kilpailuihin voi osallistua hevonen, jonka emä on sen varsonut Suomessa ja joka on tunnistettu Suomessa ja joka on vasta tunnistamisen jälkeen mahdollisesti viety ulkomaille kasvamaan", toteaa myös nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Juha Lyyski.

Mervi Roiha-Härkönen on samoilla linjoilla mutta painottaa sitä, että ylipäätään saadaan toimivat säännöt: "Eläinsuojelullisesti olisi järkevää, että varsa tunnistettaisiin jatkossa synnyinmaassaan. Tärkeintä on, että kaikilla on samat säännöt ja niitä noudatetaan."

Hallituksen pitkäaikainen jäsen ja oriaseman pitäjä Hannu Nivola ja tunnistussotkun aikaan vt. puheenjohtajana toiminut Kari Eriksson painottavat huolellista harkintaa. Nykyisenkaltainen järjestelmä, jossa kilpailuoikeuksia on kahdenlaisia, on yksi vaihtoehto.

Eriksson katsoo, että esimerkiksi voitaisiin rajata ikäkausikilpailut Suomessa syntyneille ja muut kilpailut olisivat avoimia muille, suomalaisomisteisille hevosille.

Nivola muistuttaa, että varsan kasvattajan tulee voida olla myös ulkomaalainen ja se voi silti olla Suomessa syntynyt.

Ehdokkaista Heikki Kosonen ja Juha Rehula antavat poliittisen pyöreät vastaukset siitä, että ensin pitää katsoa, miten EU:n passijärjestelmä todella muuttuu.

MT Ravinetti lähetti kaikille hallitusehdokkaalle sekä molemmille puheenjohtajaehdokkaille saman kyselyn. Siihen vastasivat kaikki muut paitsi Matti Rajaharju.

Ehdokkaiden näkemykset menevät ristiin myös Hippoksen tehtävistä. Juha Lyyski haluaisi siirtää kilpailutoiminnan täysin raviratojen huomaan sekä kasvatuksen, jalostuksen ja rekisteröinnin hevosjalostusliittojen hoidettaviksi. Muut ehdokkaat haluavat siirtää vastuuta enemmän alueille, mutta näissäkin tehtävissä koordinaatio olisi Hippoksella.

"Raviratojen väliseen yhteistyöhön on kokemukseni mukaan aitoa halua, mutta käytännössä Hippos voisi tätä edistää ja ohjata. Yhteiset pelisäännöt vahvistaisivat ja selkeyttäisivät tekemistä", summaa Mervi Roiha-Härkönen.

Kolmas jakolinja löytyy suhteesta eläinsuojeluun. Tässäkin Lyyski katsoo, että hevosten hoito on kaikilla vastuullisilla alan toimijoilla asianmukaista. Muiden mielestä asiaan on kiinnitettävä vakavaa huomiota, koska suuri yleisö ei tunne hevosten käsittelyä.

Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu Jyväskylään keskiviikkona. Kokous pidetään osaksi etänä.

Suomen Hippoksen valtuuskunta valitsee keskiviikkona puheenjohtajan.Nykyisen puheenjohtajan hollolalaisen Juha Rehulan haastaa entinen varapuheenjohtaja ja myös vt. puheenjohtajana toiminut Kari Eriksson Oulusta.Erovuorossa on hallituksesta puolet: Marjo Kaipainen (Helsinki/Mikkeli), Juha Lyyski (Nurmijärvi/ Loppi/Laihia) ja Hannu Nivola (Uusikaupunki). Heistä Kaipainen ei enää asettunut ehdolle.Uusina ehdolla ovat Helena Halinen (Janakkala), Heikki Kosonen (Savonlinna), Matti Rajaharju (Rovaniemi) ja Mervi Roiha-Härkönen (Parikkala).Hallituksessa jatkavat Anne Laitinen (Vihti), Tuomo Ojanperä (Pori) ja Harri Voutilainen (Leppävirta).