Näin Kaupan liitto vastaa Harkimon kysymykseen alennusmyyntien tungoksesta: ”Kaupan yritykset järjestävät alennuskampanjoita harkintansa mukaan”

Kauppakeskuksissa on ohjeistus pitää kasvomaskeja ja yli kahden metrin turvaväli toisiin asiakkaisiin ja henkilökuntaan.

Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo kertoi torstaina MT:lle pöyristyneensä siitä, että ravintolat on määrätty suljettaviksi, mutta kauppakeskukset saavat houkutella ihmisiä alennusmyynteihin.

Kaupan liitto pitää tärkeänä, että kaikissa tilanteissa, kuten alennusmyynneissä, turvallisen asioinnin ohjeita on mahdollista noudattaa.

"Kaupan yritykset järjestävät alennuskampanjoita oman harkintansa mukaan ja hyödyntäen koronapandemian aikana kampanjoinnista kertyneitä kokemuksia. Niiden järjestämistavat ja laajuus voivat vaihdella erityyppisissä myymälöissä suurestikin toimitilojen koosta ja toiminnan luonteesta riippuen. Asiakkaat voivat myös hyödyntää verkkokauppaa, mikä osaltaan tasaa kävijämääriä myymälöissä", liiton viestinnästä vastataan. MT:lle. Liiton puheenjohtaja Mari Kiviniemi ei halunnut kommentoida tilannetta.

Mikä on Kaupan liiton kanta mahdolliseen maskipakkoon tai maskien jakamiseen, kuten esimerkiksi VR on linjannut?

"Kaupan ala on lokakuusta 2020 lähtien suosittanut vahvasti maskin käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille asiakkaille koko maassa. Viimeksi 11.3.2021 muistutimme kuluttajia asiasta antamalla vahvan vetoomuksen maskin käyttöön."

Liiton mukaan maskipakon asettaminen kaupan asiakkaille on kuitenkin ongelmallista. Maskin käyttö ei ole kaikille mahdollista, esimerkiksi terveyssyistä.

"Käytännössä kaupan myymälöissä on vaikea valvoa syitä sille, miksi joku ei käytä maskia. Terveystietojen käsitteleminen on tietosuojasyistä hyvin haastavaa. Maskien saatavuus kuluttajille kauppojen myynnin kautta on erittäin hyvää."

Kaupan liitto on koronakriisin kuluessa tehnyt aktiivisesti yhteistyötä jäsenyritystensä kanssa turvallisen asiointiympäristön ylläpitämiseksi kaupoissa.

Liitto on antanut turvallisen asioinnin ohjeet kaupoissa asioimiseen, joka pitää sisällään tuttuja ohjeita turvaväleistä, maskien käytöstä ja käsihygieniasta.

