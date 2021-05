Komissaari Urpilainen pitää EU:n tuoreita metsälinjauksia tasapainoisina – "Metsäsektori ja bioenergia todettiin säädöksissä kestäväksi"

ALESSANDRO RAMPAZZO / EU

Komissaarit Jutta Urpilainen ja Virginijus Sinkevičius vierailivat Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen metsäkohteella maanantaina.

EU:n ympäristöstä, valtameristä ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus ­Sinkevičius vieraili alkuviikosta Suomessa. Sinkevičius tutustui Suomeen yhdessä kansavälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen kanssa.

Komissaarit kävivät ympäristöpääkaupunki Lahdessa, Versowoodin tuotantolaitoksilla ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen metsäkohteella. Lisäksi komissaarit tapasivat muun muassa pääministeri Sanna Marinin (sd.) sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.).

Urpilainen kuvailee vierailua tärkeäksi tilanteessa, jossa EU valmistelee useita metsäaloitteita.

”Vuosi on tärkeä EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Ympäristökomissaari on keskeinen valmistelija, jonka on tärkeä tutustua Suomen ominaispiirteisiin. Pidin tärkeänä, että kollegani tulee Suomeen. Tapasimme teollisuutta, metsänomistajia ja kansalaisjärjestöjä. Saimme kokonaisvaltaisen kuvan metsien hoidosta ja siitä, mikä on metsätalouden rooli”, hän kertoo MT:lle.

”Suomi on tärkeä liittolainen EU:lle ilmastoneutraaliuden ja koko EU:n vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) eteenpäin viemisessä. Oli todella tärkeää, että vierailu saatiin järjestettyä.”

Komissaari Urpilainen pitää tasapuolisena metsiin vaikuttavaa EU:n uutta rahoitusluokittelujärjestelmää eli taksonomiaa, joka on saanut pyyhkeitä niin Suomen metsäalalta kuin ympäristöjärjestöitä. Metsäalan mielestä uudet kestävyysmääritelmät tuovat metsätiloille turhaa byrokratiaa.

”Taksonomia on hirveän herkkä aihe ja valmisteluun liittyi monia tahoja, jotka toivat eri näkökulmia esiin. Itse olen painottanut tiedeperusteisuutta, teknologianeutraaliutta ja ennakoitavuutta. Lisäksi olen pitänyt kansainvälistä ulottuvuutta esillä. Suomen edunvalvonta sekä Suomen kannat ja niiden puolustaminen ovat Suomen hallituksen tehtävä.”

Urpilaisen mukaan kompromississa on monia hyviä elementtejä. Hän itse haluaa tuoda EU:n metsien taloudellista näkökulmaa keskusteluun.

”Tämä oli vaikea prosessi. Se näkyy, että tulee kritiikkiä eri puolilta: ne jotka pitävät sitä liian kunnianhimoisena tai liian vähän kunnianhimoisena.”

”Itse ajattelen että hyvä, kun metsäsektori ja bioenergia todettiin säädöksissä kestäväksi. Nyt valmistelu ydinvoiman ja maakaasun osalta jatkuu. Jos mietin Suomea, vihreä kehitys on iso mahdollisuus edellä­kävijöille. Suomi pystyy olemaan edelläkävijä ja löytämään ratkaisuja.”

Metsävierailulla ei kuitenkaan keskusteltu yksittäisestä säädöksestä, vaan yleisesti EU:n metsäasioista. Puheissa tuli esiin EU:n uusittu metsä­strategia, jota odotetaan kesäkuussa.

”Se, mikä minua on tuoreena komissaarina yllättänyt, on se, miten eri lähestymistapa monella on asian suhteen. Uskon, että vierailu on tärkeä, jotta ymmärretään metsien omistaja­rakennetta ja sitä, että Suomen pinta-alasta 75 prosenttia on metsää. Näitä näkökulmia tuodaan esiin”, Jutta Urpilainen summaa.

Lue myös:

Jutta Urpilainen kertaa metsäoppeja komission käytävillä, vaikka harva niitä ymmärtää – "Tarvitaan aktiivisuutta, jotta suhde metsään pystytään tuomaan esiin"