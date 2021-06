Uudessa capissa tulee sekä keppiä, että porkkanaa, arvioi uudistukseen perehtynyt maaseutunuorten asiamies

MTK Keski-Pohjanmaan maaseutunuorten asiamies Niko Hyppönen uskoo, että ammattitaitoiselle neuvonnalle on uuteen capiin siirtyessä kysyntää.

Sanne Katainen

Tilakohtaiset ympäristötoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi kerääjäkasveihin. Kuvituskuva.

"Ympäristötoimethan siinä lisääntyy. Se on aika selkeää. Se näkyy ympäristökorvauksessa kakkospilarin puolella vahvasti", kommentoi MTK Keski-Pohjanmaan maaseutunuorten asiamies Niko Hyppönen.

Hyppönen on perehtynyt uuteen capin sisältöön parhaansa mukaan. Tavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, miten se vaikuttaa yksittäisiin tiloihin.

Perusvaatimustaso maanviljelyyn nousee, eli viljelijät saavat tehtäväkseen enemmän ympäristötoimia ilmaston, vesistön ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Ympäristötoimien toteuttamiseen on hyvät kannustimet.

"Jos näihin ympäristötoimiin ei lähde mukaan, niin tukitasot voivat olla matalammat kuin tällä kaudella", Hyppönen kertoo.

"Mutta sitten jos näihin sitoutuu, voi viljelijä saada ympäristötoimilleen korvauksen. Hyvin suunnitellut toimenpiteet voivat olla eduksi tilan kannattavuudelle ympäristön saaman hyödyn lisäksi."

Käytännössä nämä ympäristötoimet tarkoittavat erilaisten hiilensidontaa edistäviä ja ravinnekuormaa vähentävien menetelmien käyttöönottoa. Esimerkiksi kerääjäkasvien ja saneerauskasvien käytön lisäksi tämä tarkoittaa teknologian hyödyntämistä.

"Jos teknologioihin ei ole aiemmin investoinut, niin siihen on nyt tulossa pönkää. Ympäristö hyötyy uudesta tekniikasta. Tilatasolla on seurattava, etteivät toimenpiteet aiheuta yrittäjän tulon pienentymistä, vaikka liikevaihto kasvaisi."

Tällöin maanviljelijä tekee välissä vain lisää työtä ympäristön hyväksi, mutta palkka siitä jää saamatta.

Uusien menetelmien tai teknologioiden käyttöönotto voi olla joillekin maanviljelijöille hankalaa. Oma osaaminen ei välttämättä riitä tilan uuden tekniikan käyttöönottoon.

"Heidän kohdalla tilanne voi olla haastavampi. Monet ovat kuitenkin innokkaita ja haluavat tutustua asioihin, mutta toisilla se on pidemmän mietinnän paikka", Hyppönen sanoo.

Tärkeää on, että byrokratia pidetään mahdollisemman yksinkertaisena. Erilaisiin toimenpiteisiin pitää olla tarjolla yksinkertainen sapluuna.

Myös neuvontapalveluiden käyttö korostuu.

"Neuvontapalvelujen on oltava ammattitaitoisia, ja niiden hinnat on saatava pysymään maltillisina. Toimenpiteiden on oltava kokonaisuudessaan houkutteleva, että niihin lähdetään mukaan, vaikka oma osaaminen ei suunnitteluun riittäisi ja joudutaan käyttämään neuvontapalveluita."

Maatalousekonomian maisteriohjelmassa opiskeleva Hyppönen arvioi, että oman tilan hankinta saattaa tulla hänelle ajankohtaiseksi lähivuosina.

Hän kiittelee uuden capin suhtautumista nuoriin maanviljelijöihin.

"Nuoriin tuottajiin on panostettu ja sille momentille on laitettu varoja. Se on mielestäni hieno juttu."

"Tärkeää kuitenkin olisi, että nuorten alalle houkuttelemisen lisäksi huolehdittaisiin siitä, että vaihdot ovat luontevia. Luopujillakin pitää olla työkalu, jolla siirtymä saadaan onnistumaan."

Lue lisää:

Uudessa capissa tilan tukikertymä riippuu aiempaa enemmän tilallisen aktiivisuudesta: "Jos aikoo saada saman verran tukia kuin tällä kaudella niin joutuu tekemään enemmän"