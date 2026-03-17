Väylävirasto julkaisi ennusteen kelirikosta – kylmä ja vähäluminen talvi vaikuttaaPohjois-Suomessa kelirikko voi olla tavallista vaikeampi.
Tiestön kelirikkokeväästä ennustetaan lähes koko maan tasolla normaalia, kertoo Väylävirasto. Päällysteiden paikkauksia tehdään jo joillakin alueilla eteläisessä Suomessa.
Itä- ja Keski-Suomessa voidaan päästä normaalia helpommalla, mutta Pohjois-Suomessa kelirikko voi olla vaikeampi. Paikallisesti erot voivat olla suuria, ja kelirikon vaikeusaste riippuu tulevista säistä.
Esimerkiksi kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset voivat helpottaa tilannetta. Pakkasjakson jälkeiset vesisateet sen sijaan nopeuttavat teiden mahdollista reikiintymistä.
Talvi on ollut kylmä ja vähäluminen.
”Routa on päässyt syvälle, mutta näyttää siltä, ettei kelirikon kannalta hankalia jäälinssejä eli tierakenteeseen muodostuneita jäätyneitä vesikerrostumia ole kuitenkaan syntynyt runsaasti”, kertoo Väyläviraston maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen tiedotteessa.
Roudan sulamiseen menee Pirisen mukaan tänä keväänä normaalia pidempi aika, mutta lumien sulamisvedet jäävät onneksi maltillisiksi.
Sorateillä painorajoituksia, junille nopeusrajoituksia
Sorateillä esiintynee pintakelirikon lisäksi runkokelirikkoa, joka voi aiheuttaa haasteita erityisesti raskaalle liikenteelle. Tänä vuonna kelirikkoaika alkoi normaalia aikaisemmin ja ensimmäisiä painorajoituksia on jo asetettu esimerkiksi Keski-Suomessa.
Tiestölle joudutaan asettamaan joka vuosi painorajoituksia kelirikon takia. Väyläviraston mukaan painorajoituksia voi odottaa tänä vuonna keskimääräisesti eli noin 1 000–1 500 kilometriä painorajoitettua tietä koko maassa. Viime vuonna painorajoituksia toteutui 1 100 kilometrillä.
Rataverkolla kylmä alkuvuosi ja tavallista ohuempi lumipeite lisäsivät roudan tunkeutumissyvyyttä ratarakenteeseen ja pohjamaahan. Raiteen haitallista routimisepätasaisuutta on tänä vuonna syntynyt laajemmille alueille.
Rataverkolle on asetettu nopeusrajoituksia routimisen vuoksi yhteensä reilun 40 raidekilometrin matkalle. Junien nopeuksia on rajoitettu 31 routapaikalla tai -osuudella liikenneturvallisuuden varmistamiseksi sekä kunnossapitotoimenpiteiden tehostamiseksi. Osalla rataverkon pohjoisosan rataosuuksista liikennehaittojen arvioidaan vielä kevään edetessä kasvavan.
Yhteysalusliikenteessä liikennehäiriöiden riski on suuri
Pakkastalvi oli poikkeuksellisen kova, ja jäätä muodostui merialueille tavanomaista huomattavasti enemmän.
Maantielauttaliikenne on hoitunut lähes normaalisti koko talven, mutta saariston yhteysalusreiteillä tilanne on ollut selvästi hankalampi kuin viime talvina keskimäärin. Useilla reiteillä alusten kulku on yhä estynyt, ja liikennettä on hoidettu ilmatyynyaluksilla ja hydrokoptereilla.
Jäiden sulamisesta sekä niiden lähtöajasta ja -tavasta riippuu, kuinka hankalaksi varsinainen kelirikkoaika yhteysalusliikenteessä muodostuu. Lounais-Suomen elinvoimakeskus pyytää asiakkaita varautumaan mahdollisiin yhteysalusliikenteen keskeytymisiin ja häiriöihin.
