Perussuomalaisten puoluekokous käynnistyi Seinäjoella – Halla-aho keskittyi avauspuheessaan arvostelemaan mediaa

Johannes Tervo

Jussi Halla-aho käytti perussuomalaisten järjestyksessään 14. puoluekokouksen avauspuheenvuoron tänään lauantaina Seinäjoella.

Perussuomalaisten järjestyksessään 14. puoluekokous on käynnistynyt tänään lauantaina Seinäjoella.

Kyseessä on järjestyksessään kolmas Seinäjoella järjestettävä puoluekokous. Aiemmat Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskuksessa järjestetyt puoluekokoukset ovat olleet vuosina 1999 ja 2009.

Puoluekokouksen avauspuheenvuoron käytti väistyvä puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Hän keskittyi puheessaan arvostelemaan mediaa.

"Me toimimme vihamielisessä ympäristössä, jossa toimittajat ja kommentaattorit hyökkäävät kimppuumme aina, kun suojauksemme laskee. Ihmisillä on taipumus ajatella, että kaikki muut ajattelevat, kuten he itse ajattelevat. Tämän takia toimittajien ja kommentaattorien on niin vaikea ymmärtää meitä, sillä heillä ei ole periaatteita. He tulkitsevat meitä oman moraalisen sapluunansa läpi", Halla-aho sanoo.

"Vastustajat tulkitsevat sanomisiamme omasta ahneuden ja mukavuudenhalun viitekehyksestä."

Halla-aho vertasi puheessaan perussuomalaisia laiskiasiin ja keisaripingviineihin.

"Etenkin vaalien alla puolueiden puheenjohtajat saavat vastata politiikkaan kuulumattomiinkin kysymyksiin, kuten mikä eläin olisit. Olen yleensä hätäpäissäni vastannut, että kissa, koska minulla on ollut kissoja ja se tulee ensimmäisenä mieleen. On olemassa myös perussuomalaisten kannalta kiinnostavampia eläimiä", Halla-aho toteaa.

Ensimmäinen on laiskiainen, Etelä-Amerikassa elävä nisäkäs, jonka maksiminopeus on noin neljä metriä minuutissa

"Laiskiaisen verkkainen elämänrytmi on sopeutunut olosuhteisiin. Politiikassakaan nopeus ei aina ole valttia, etenkään perussuomalaisille. Me toimimme vihamielisessä ympäristössä, jossa saalistajat odottavat, että teemme virheen – hitaasti kiiruhtaen pääsee usein turvallisemmin perille."

Toinen Halla-ahon esimerkkieläin on keisaripingviini.

"Keisaripingviinit seisovat valtavassa pakkasessa kaksi kuukautta paikallaan ja hautovat muniaan. Ne selviytyvät seisomalla tiiviissä muodostelmassa, jossa ulkokehä suojaa sisäkehää. Ulko- ja sisäkehän järjestys vaihtuu, ja vain siten ne selviytyvät", Halla-aho sanoo.

”Eroamme muista puolueista, sillä ne jotka hallitsevat julkisuutta, eivät yleensä pidä meistä. Meillä, kuten pingviineillä, paikka ulkokehällä eli edessä tarkoittaa paikkaa tuulessa ja tuiskussa. Meillä eturivi ei pääse naistenlehteen poseeraamaan ja esittelemään vaatekaappiaan.”

Halla-aho puhui myös hallitusyhteistyökysymyksestä.

"Jos hallitukseen pääsemisestä tehdään itseisarvo, käy, kuten perussuomalaisille kävi vuoden 2015 ratkaisujen jälkeen. Meillä on myös moraalisia velvoitteita niitä satoja tuhansia suomalaisia johtaan, joille me edustamme toivoa paremmasta tulevaisuudesta."

Halla-ahon mukaan he eivät äänestä puoluetta siksi, että puolueen edustajat pääsisivät patsastelemaan.

Halla-ahon mukaan yhdelläkään puolueella ei ole kuitenkaan varaa joustamattomuuteen. Hänen mukaansa puolueen ei kannata olla ehdoton kysymyksissä, jotka jakavat perussuomalaisten omaa kannattajakuntaa.

Halla-ahon mukaan sitä vastoin puolueen täytyy tunnistaa ne kysymykset, joissa kaikki perussuomalaiset ovat samaa mieltä.

