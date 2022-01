Vihreiden Iiris Suomela on altistunut koronalle

Jaana Kankaanpää

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela on altistunut koronalle perhepiirissä. Tieto altistuksesta tuli Suomelalle perjantai-iltapäivällä 21.1., puolue tiedottaa. Suomela on eristäytynyt omaehtoisesti ja tehnyt kotitestin, jonka tulos oli negatiivinen. Hän on tiedon saamisen jälkeen käynyt myös laboratoriotestissä, jonka tulos tulee todennäköisesti lauantaina.

"Olen välttänyt viime viikkoina kaikkia ylimääräisiä kontakteja ja tehnyt esimerkiksi aluevaalikampanjointia vain ulkona maskin kanssa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että päiväkoti-ikäinen lapsi toi taudin perhepiiriin", Suomela sanoo.

Altistumisen vuoksi Suomela pystyy osallistumaan aluevaali-iltaan vain etänä.

Suomela teki ennen torstain Ylen puheenjohtajatenttiä ohjeiden mukaisesti kotitestin, joka näytti negatiivista tulosta. Sunnuntaina aluevaalien tulosillassa Suomelalla on tuuraaja, josta tiedotetaan myöhemmin.