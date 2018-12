Voisiko ruotsidemokraatteihin tepsiä rohto, jolla Suomessa on lääkitty kommunistit, SMP ja perussuomalaiset?

Marraskuu vaihtuu joulukuuksi, eikä Ruotsissa ole vieläkään uutta hallitusta. Valtiopäivävaalit järjestettiin syyskuussa. Hallitusta on yritetty muodostaa siitä lähtien. Nyt katsotaan, onnistuuko sosiaalidemokraatti Stefan Löfvenin toinen yritys.

Tuskaisia ponnisteluja seuratessa suomalainen herkästi pohtii, mikä ruotsalaisia puolueita oikein vaivaa. Miksi länsinaapurimme eivät pysty liittoumiin samaan tapaan kuin poliitikot Pohjanlahden tällä puolen?

”Suomessa liittoumiin on totuttu. On nähty, että kaikki koalitiot toimivat ainakin jollakin tavalla”, valtiotieteen tohtori Vesa Vares sanoo. Hän on poliittisen historian professori Turun yliopistossa.

”Meillä melkeinpä puolue kuin puolue pystyy muiden kanssa yhteistyöhön.”

Nykyistä perussuomalaista puoluetta on vaikea kuvitella samaan hallitukseen vasemmistoliiton tai vihreiden kanssa, Vares myöntää.

”Mutta eipä senkään päivän näkeminen suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa kauheasti hämmästyttäisi", hän lisää.

Politiikan perinne Ruotsissa on aivan toinen. Blokeilla eli puolueryhmittymillä on pitkä historia.

”Ruotsissa blokki oli sillä valmis, kun yksi puolue sai melkein puolet äänistä”, Vares viittaa sosiaalidemokraattien vuosikymmeniä kestäneeseen mahtiasemaan.

Lisäksi Ruotsissa on Vareksen mukaan enemmän taipumusta takertua poliittisen idealismin sanelemiin ratkaisuihin.

”Kuten esimerkiksi meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa. Ruotsissa ajatellaan, että ruotsidemokraatit on niin paha, että sen kanssa ei hyvä ihminen voi olla yhteistyössä”, Vares sanoo.

Voisiko ruotsidemokraatteihin päteä sama rohto, jolla Suomessa on menestyksellä lääkitty äärivasemmistoa ja populistipuolueita? Vares tarkoittaa hallitusvastuuta.

Kommunistien peitejärjestöksi luonnehdittu Suomen kansan demokraattinen liitto eli SKDL oli Suomessa hallituksissa 1940-luvulla ja uudelleen 1960-luvulla. Hallitusvastuun kantaja tuli myös Suomen maaseudun puolueesta (SMP) 1980-luvulla ja perussuomalaisista vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen.

”Laitoihin sijoittuvat puolueet alkoivat Suomessa hallitusvastuussa menettää välittömästi kannatustaan”, Vares muistuttaa.

Vastuu vie terän hurjimmilta vaatimuksilta. Hallitusyhteistyön edellyttämät kompromissit ovat pettymys protestipuolueiden äänestäjille.

Toiminta hallituksessa repii ääriliikkeiden tai populistipuolueiden omia rivejä: kaikkia ei vastuunkanto innosta, koska pelkona on kannatuksen lasku. Seurauksena voi olla puoluehajaannus niin kuin kävi Suomen kommunisteille, joilla oli mahtiasema SKDL:ssä. Hajoaminen kahteen leiriin oli myös SMP:n ja perussuomalaisten kohtalo.

Oppositiossa uhoavan puolueen on helppo lisätä kannatustaan. Maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit on kasvanut Ruotsin kolmanneksi suurimmaksi.

Vuonna 1988 perustettu puolue nousi valtiopäiville vuoden 2010 vaaleissa, jolloin ruotsidemokraatit sai 20 kansanedustajaa. Vuoden 2014 vaaleissa paikkaluvuksi tuli 49. Viime syyskuun valtiopäivävaalien jälkeen puolueella on jo 62 paikkaa.

Syksyn valtiopäivävaaleissa ruotsidemokraatit saavutti vaa’ankieliaseman, kun kumpikaan Ruotsin puolueryhmittymistä ei yltänyt valtiopäivillä enemmistöön.

Ruotsidemokraatit ei blokkeihin kuulu. Sekä vasemmiston ja vihreiden blokki että keskustan ja oikeiston ryhmittymä ovat kieltäytyneet yhteistyöstä Jimmie Åkessonin johtaman puolueen kanssa. Ainakin toistaiseksi.

Ruotsidemokraatit vastustaa maahanmuuttoa. Rasistiset kannanotot ja puolueen äärioikeistolainen syntyhistoria eivät ole parantaneet yhteistyömahdollisuuksia.