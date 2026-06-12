Mandariinisorsa on Suomen uusi pesimälajiMandariinisorsa on alkujaan itäaasialainen laji.Lue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
- Ensimmäinen mandariinisorsan pesintä löytyi Teijolta
- Laji on itäaasialainen, Euroopassa laajalti levinnyt
Suomeen on saatu uusi pesimälaji, Birdlife Suomi tiedottaa. Salon Teijolla Varsinais-Suomessa varmistui Suomen ensimmäinen mandariinisorsan pesintä, kun neljän poikasen pesue löytyi pieneltä lammelta.
Mahdollisia pesintäyrityksiä on todettu Suomessa jo vuonna 2014, kun mandariinisorsapari asusteli pitkään Koski Tl:ssä, mutta silloin ei ainakaan todistetusti syntynyt poikuetta.
Mandariinisorsa on koloissa ja pöntöissä pesivä, alkujaan itäaasialainen laji. Laji on Euroopassa suhteellisen yleinen, ja esimerkiksi Saksassa sen pesimäkanta on yli 500 paria.
Tämän lisäksi Birdlife kertoo, että lintujen kevätmuutto on päättynyt. Lapinuunilintu oli viimeinen palaaja Suomessa vakituisesti pesivistä lajeista.Artikkelin aiheet
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