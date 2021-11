Onko tapauksia paljon vai vähän? Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan karhuja oli koko maassa ennen metsästyskauden alkua 2 670–2 800 yksilöä.

Lokakuun viimeisellä viikolla Pirkanmaalla Kihniössä lopetettiin uroskarhu, jolla oli pienpetoraudat tassussaan. Kihniön karhusta tuli neljäs rautakarhu tälle sulan maan kaudelle.

Aiemmin kesällä rautakarhuja havaittiin Lieksassa ja Joensuun seudulla Enossa sekä loppukesästä Sonkajärvellä. Näistä karhuista Lieksan ja Sonkajärven karhut lopetettiin, samoin kuin Kihniön karhu.

Yksittäisiä rautakarhuja on toki tutkittu ja lopetettu aiemminkin, mutta vuosittain vain yksittäisiä tapauksia esimerkiksi Kuusamossa.

Onko tapauksia paljon vai vähän? Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan karhuja oli koko maassa ennen metsästyskauden alkua 2 670–2 800 yksilöä. Koko maan metsästyskiintiö taas oli suuruudeltaan 457 karhua.

Kannan koko huomioiden neljä karhua on vähän. Mutta onko tilannetta tai tapauksia varaa vähätellä tai pistää villaisella?

Kun ensimmäiset kaksi tapausta, eli rautakarhunaaraat tänä kesänä paljastuivat itärajan läheisyydessä, jotkut nimesivät syypäiksi leväperäiset venäläiset.

Uroskarhujen tiedetään vaeltavan innokkaasti itärajan yli, varmaan sieltä naaraitakin tulee. Mutta voiko asian lakaista syrjään hyvällä omallatunnolla syyttämällä venäläisiä?

Kuulostaa melko vanhanaikaiselta viestintästrategialta osoittaa toiseen suuntaan huomion kääntämiseksi, jos omassa pesässä on putsattavaa.

Tulipalojen sammuttelu on kuluttavaa. Vieläpä kun metsästäjien rooli rautakarhu-uutisoinneissa on ollut selkeästi altavastaajan, kun tilanteet ovat olleet päällä.

Jutut ovat olleet myös monissa medioissa sen mukaisia: faktat hukassa ja kuvituskuvat mitä sattuu. Räikeimmillään jopa kuvia laittomista pyyntiraudoista.

On toki niin, että aihe on yleistoimittajalle vaikea, jos ei ole eläessään nähnyt heti tappavia rautoja tai tiedä mitään niiden toimintaperiaatteesta tai niillä metsästämisestä. Samalla tavalla se on vaikea lukijalle.

Metsästyksen hyväksyttävyys ei kestä kovin montaa tällaista rautakarhukesää kuin tänä vuonna, ennen kuin se lähtee vajoamaan.

Viestintä ei pysty tilannetta yksistään kohentamaan, jos edelleen näätiä avokotelolla pyytävät metsästäjät eivät päivitä pyyntivälineitään. Sen lisäksi, että maltettaisiin odottaa pyynnin aloituksen kanssa marraskuuhun.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

