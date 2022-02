Hellan kulmalla perunapula vetää mielen synkäksi ja ilmeen vakavaksi.

Reilu viikko sitten hätkäytti uutinen. Ruokaperunaa on Suomessa varastoissa enää kolmeksi kuukaudeksi. Sama koskee ruokateollisuusperunaa. Peruna siis loppuisi vapun tienoilla, jolloin uutta satoa päästään vasta vähitellen istuttamaan.

Peruna. Loppu!?

Perunapulan taustalla ovat viime kesän heikoksi jäänyt hehtaarisato sekä pienentynyt viljelyala. Pulasta ­kannattaa panna merkille, että ruoka todellakin loppuu, jos sitä ei onnistuta tuottamaan riittävästi. No, kauppa varmasti haalii laareihinsa tarvittavat määrät tuontiperunaa. Jos sitä sattuu olemaan saatavilla. Ja usein onkin.

Hellan kulmalla perunapula vetää silti mielen synkäksi ja ilmeen vakavaksi. Miksi perunan viljelyala pienenee? Voiko vastaava pula iskeä muihin kasviksiin? Entä viljaan tai herkullisiin eläintuotteisiin?

Ruokaketju vakuuttelee usein melkein vedet silmissä, kuinka hieno ja tärkeä tehtävä sillä on tuottaa puhdasta kotimaista ruokaa suomalaiselle kuluttajalle, tuolle ihme epelille. On se varmasti sitäkin. Silti tärkein tavoite niin viljelijällä, makkaratehtailijalla kuin kauppiaallakin on saada alalta toimeentulo.

Tällä hetkellä maatiloilla suunnitellaan tulevaa kasvu­kautta. Voi olla, että pettymys markkinoihin ja räjähtäneet kustannukset saavat monen viljelijän vähentämään tuotantoaan. Jos viljely vähenee, vähenee myös tuotettu ruoka. Käy kuten nyt perunan kanssa.

Harva kuluttaja taitaa ymmärtää, että maatiloilla tehdään parhaillaan päätöksiä siitä, mitä syömme vuonna 2023. Vai syömmekö mitään?

Ruoka- ja energiamarkkinat ovat holtittomassa tilassa. Hellan kulmalta katsotaan hieman huolestuneena myös itänaapurin toimia. Ehkä sitä perunaa kannattaa sittenkin istuttaa.

Kirjoittaja on MT:n toimituspäällikkö.