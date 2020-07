EK:n äkkikäännös yllätti

Elinkeinoelämän keskusliitto kertoi maanantaina ajavansa yleistä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Mielenmuutos oli nopea ja perusteellinen. Nykyiseen, työttömyyskassoihin perustuvaan malliin päädyttiin 1960-luvun alussa juuri elinkeinoelämän aloitteesta. EK:n veto voikin olla taktiikkaa, jossa todellinen tavoite on työttömyysputken poistaminen.

Nykyinen ansiosidonnainen työttömyysturva on kuitenkin epäoikeudenmukainen. Kaikki palkansaajat osallistuvat sen rahoitukseen, mutta vain kassan jäsenet saavat hyödyn. Yhteensä 25 kassan järjestelmä on myös byrokraattinen ja tehoton. On korkea aika päivittää järjestelmä tähän päivään.