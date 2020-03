Hevoskuljetusammattilainen Ari Pakarinen: kaupallinen liikenne jatkuu normaalisti

Ruotsissa vaikuttava Åby Horselinen Ari Pakarinen on takuulla oikea mies vastaamaan kysymyksiin hevoskuljetuksista. Häneltä on viranomaisia myöten kysytty viime päivinä neuvoja.

Ville Toivonen

Ari Pakarinen on kuljettanut hevosia yli 20 vuotta työkseen, ja on alan ehkä suurin asiantuntija Pohjoismaissa.

Pakarinen kertoo firmansa hevoskuljetusten jatkuneen ja jatkuvan täysin normaalisti kaikkialle Eurooppaan. Åby Horselinen tärkeimmät suunnat ovat pitkää Ruotsia ylös ja alas, mutta ehkä vielä enemmän Ranska ja Suomi, tässä järjestyksessä. Kuljetusten määrä on pysynyt Pakarisen mukaan täysin normaalina.

"Ainoastaan kuljetettavien hevosten laatu ja ympäröivät olosuhteet varsinkin ovat olleet 'hieman' erilaiset", Pakarinen pohtii.

"Ranskassa autonkuljettajan on nyt vaikea saada ruokaa ja mahdoton levätä tai pitää taukoa muuta kuin autossa. Ranskan viranomaisten suunnalta oli hetken ristiriitaista tietoa, mutta rahtiliikenne jatkuu taas täysin normaalisti, ja teillähän on nyt tilaa. Kaupallisen liikenteen rajanylitykseen ei ole tullut mitään estettä, vaikka eläinlääkinnästä huolehtivat ihmiset ovat joutuneet hieman pohtimaan, voiko hevosten rajanylitykseen vaadittavaa terveystarkastusta tehdä. He ovat, luettuaan viranomaisen ohjeita, osin keskusteltuaan kanssanikin, päätyneet samoin siihen, että niitä tehdään normaalisti. Kaupallinen hevoskuljetus yli rajojen jatkuu siis normaalisti. Raveihin menevien yksityisten toimijoidenkin matkat lienevät ok. Työmatkat ovat sallittuja, huvimatkailu kielletty; näin sen ymmärtäisin."

Miten kuljetettavien hevosten laatu on erilainen juuri nyt?

"Aika moni haluaa siirtää Ranskasta tai Suomestakin kilpahevosiaan Ruotsiin, missä raviurheilu jatkuu. Eli kuljetettavat hevoset ovat tavallista enemmän kilpahevosia, ja kuljetukset suuntautuvat entistä enemmän Ruotsiin. Muuta muutosta ei ole havaittu."