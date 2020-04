Petri Salmela: Makethemark ensin Copenhagen Cupiin - sitten Elitloppetiin

Terhi Piispa-Helisten

Petri Salmelan tallin St Michel -voittajalla Makethemarkilla on kaikki kunnossa ja suunnitelmatkin selvät. Kuvassa keskellä on myös oriin hoitaja Anne Raatikainen. Ensin tähdätään Copenhagen Cupiin - sitten Elitloppetiin, missä ori oli viime vuonna kolmas ja jossiteltavaakin jäi.

Makethemarkin vaisun menon Rommessa syy paikallistui nopeasti kavioihin. Ilman kenkiä se oli vaikeuksissa märällä kaviouralla. Nyt tähtihevosella menee taas hyvin, ja Petri Salmelan talli on muutenkin lennossa. "Rinkiin" on tullut uusia hevosiakin Suomesta entisten menestyshevosten lisäksi. Tallihan on aloittanut kauden 2020 upeasti 28 voitolla 185 startista.

"Makethemark oli arka kavioistaan pari-kolme päivää startin jälkeen", Petri Salmela kertoo.

"Onneksi päästiin nopeasti rakentamaan kavioita, ja keskiviikkona hoitaja Anne Raatikainen viestitti, että se oli taas iloinen kuin peipponen ja juoksenteli tarhassa. Kun emme saaneet kutsua Paralympiatravetiin, alkoi kova tähtääminen taas Elitloppetiin. Olihan se pettymys näin jälkeenpäinkin, koska ei siellä Åbyssä kukaan olisi Makethemarkilta karkuunkaan juossut. Kuitenkin mennään hyvillä mielin kohti Elitloppetia. Uskon ja toivon, että ori kotiradan hevosena ja viime vuonna hienosti pärjänneenä vielä otetaan mukaan. Koitamme imitoida viime kauden toukokuuta mahdollisimman paljon. Olemme menossa Copenhagen Cupiin, missä viime kaudella tuli epäonnistuminen, kun siiveke löi turpaan ja jäimme ratkaisevat kaksi mittaa alussa. Taktiikkajuoksussa ei ollut sitten enää saumaa, mutta se oli hyvä kenraaliharjoitus Elitloppetiin, missä tuli sitten onnistumisia. Silloinkin Solvalla ja Anders Malmrot olivat meille tosi auttavaisia, kun järjestivät mm. oriille keskiviikkoravien yhteydessä esimerkiksi ihan oman autolähtöharjoituksen, ettei Kööpenhaminan tapahtumista jäisi ongelmaa."

Copenhagen Cupin 2020 päivämäärä on 17. toukokuuta eli kaksi viikkoa ennen Elitloppetia. Petri Salmelan talli on siis vahvassa vauhdissa ja uusia hevosiakin saapuu. Keskiviikkona on startissa mm. Jouni Hillbomilta tullut Mikkelin Jukurien raviliigavarsa Tingaling ja on Isto Kuismalta on tallissa nyt useampi hevonen.

"Joo, kova tamma Stoneisle Oceankin on tulossa meille Istolta. Nämä kaikki ovat yhteistoiminnassa niiden Suomen valmentajien kanssa, ja ne saattavat lähteä piankin takaisin, kun Suomen kilpailumahdollisuudet selkiävät. Nyt ne ovat kuitenkin meidän matsauksessa, ja koitetaan saada menestystä. Tingalingin pitäisi parantaa, kun sai melko vähäisen kovan ajon jälkeen startin alle. Kokeillaan sillä kokolappuja ja vedettäviä korvapallojakin uusina keskiviikkona. Carisma Sisu on jättihyvässä iskussa, mutta vastus on vaan nyt tosikova myös."